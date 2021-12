Des procès qui ont retenu l’attention

Voici certaines causes de l’actualité judiciaire, en matière d’agressions sexuelles, qui ont marqué 2021. Plusieurs personnalités publiques ont ainsi fait les manchettes.

Michel Venne porte son verdict en appel

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Le tribunal n’a pas cru la version offerte par l’ex-éditorialiste du Devoir et ancien directeur de l’Institut du Nouveau Monde. Michel Venne a été reconnu coupable, en juin, d’agression et d’exploitation sexuelle à l’encontre de la documentariste et auteure Léa Clermont-Dion alors qu’elle était adolescente.

De façon commune, les avocats ont suggéré au juge d’imposer une peine d’emprisonnement de six mois à l’ancien journaliste.

Ce dernier a cependant rapidement recouvré sa liberté puisque son jugement a été porté en appel par ses avocats. Le dossier de Michel Venne pourrait donc refaire surface au courant de l’automne 2022 devant la Cour d’appel.

Le pasteur fuit la justice

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

L’année 2021 a été une année difficile pour le couple composé de Paul et de Carmen Mukendi. Après avoir vu la Cour d’appel maintenir la sentence de huit ans imposée au pasteur reconnu coupable d’agression sexuelle sur une mineure, l’homme d’Église a fui le pays, laissant femme et enfants derrière lui.

En décembre, en son absence et à la suite d’un procès, un juge de la Cour du Québec a reconnu Mukendi coupable d’agression sexuelle à l’égard d’une deuxième victime et il a été condamné à une période d’emprisonnement de deux ans, consécutive à toute autre peine.

Parallèlement à ces dossiers, celle que plusieurs appellent « Maman Carmen » a été accusée d’avoir harcelé la deuxième victime de son conjoint et d’avoir publié ou diffusé l’identité de cette victime.

Dans une entrevue la semaine dernière à un correspondant de l’Agence QMI au Congo, où il s’est enfui, Mukendi a déclaré qu’il n’était pas question pour lui de rentrer au Québec pour faire face à la justice. Mukendi a le beau jeu, le Congo et le Canada n’ont pas de traité d’extradition.

Un dénouement incroyable

Photos d'archives

Reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement l’auteure Jill Côté en 2014, l’éditeur Michel Brûlé devait connaître sa sentence en mai 2021. Ce dernier, qui se trouvait alors en visite chez son frère au Brésil, ne s’est toutefois pas présenté devant le juge Sébastien Proulx.

Six jours plus tard, des médias brésiliens rapportaient la mort tragique de l’homme de 56 ans, survenue alors qu’il circulait à vélo dans la ville de Guarapari.

Incapable d’obtenir une confirmation « officielle » du décès de l’éditeur, la représentante du directeur aux poursuites criminelles et pénales a multiplié les efforts. Au début du mois de novembre, elle a obtenu le certificat de décès signé par un médecin légiste, le rapport d’identification du corps et la déclaration de décès produite par le ministère de la Santé du Brésil, après quoi le juge a prononcé un arrêt des procédures mettant ainsi fin à une saga judiciaire qui a duré plusieurs mois.

Une longue saga sourit à la victime

Photo d'archives

La dernière année a apporté un immense soulagement à Stéphanie Raymond lorsqu’elle a entendu le tribunal prononcer une peine d’emprisonnement de six mois à l’égard de l’ancien adjudant André Gagnon, mettant ainsi fin à une saga qui s’est échelonnée sur une dizaine d’années.

Absente lors de la lecture de la sentence « par peur d’être déçue », la jeune femme s’est toutefois dite « très heureuse » de cette conclusion après que Gagnon eut plaidé coupable à une accusation d’agression sexuelle.

Pour elle, la peine importait moins que le jugement écrit qui « laissera une trace » pour d’autres victimes.

Rappelons qu’au début du mois de novembre, les plus hauts procureurs et officiers de la police militaire ont déclaré que désormais, les cas d’inconduite sexuelle répertoriés au sein des Forces seraient transférés aux autorités civiles.

Le monde du ski acrobatique en état de choc

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Le monde du ski a connu une onde de choc lorsque l’un des pionniers du ski acrobatique, Dominique Laroche, a été formellement accusé d’agression sexuelle, de contact sexuel et d’incitation à des contacts sexuels sur une personne d’âge mineur, en plus de contact sexuel et d’incitation à des contacts sexuels, alors qu’il était en position d’autorité.

Depuis son arrestation, très peu de détails ont filtré sur l’affaire et l’homme âgé de 60 ans sera de retour devant le tribunal à la fin du mois de janvier pour la suite des procédures.

Un photographe de célébrités dans l’embarras

Photo d'archives, Stevens Leblanc

Le photographe Roland Lachance, qui est aussi connu sous le nom de « Roland de Québec », a vécu une année 2021 particulièrement éprouvante puisqu’il a subi deux procès en lien avec des gestes à caractère sexuel qui auraient été commis à l’égard de deux présumées victimes.

Les premiers gestes reprochés à l’égard de l’homme de 89 ans qui, au fil des décennies, a accumulé des milliers de clichés allant d’Elvis Presley à Céline Dion se seraient produits à la fin des années 1970 alors que les derniers auraient eu lieu dans les années 1990.

De façon générale, l’octogénaire a nié les gestes reprochés, n’admettant que du bout des lèvres certains comportements. Dans les deux cas, les jugements seront rendus au courant de 2022.

De « mentor » à accusé

Photo d'archives

Alors que son procès se déroulait au palais de justice de Thetford Mines pour attouchement et agression sexuelle, l’homme d’affaires et collectionneur de voitures Roger Demers a été arrêté de nouveau et accusé d’agression sexuelle à l’égard d’une autre plaignante.

Dans le premier dossier, on reproche à l’homme de 61 ans d’avoir agressé sexuellement une adolescente en 2017 alors que dans le deuxième, les gestes allégués seraient survenus entre les mois d’octobre 2014 et juin 2017 à l’endroit d’une victime de sexe féminin dans la trentaine.

La saga judiciaire de celui qui dit avoir agi à titre de « mentor » à l’égard de ses présumées victimes se poursuivra en 2022.

Un espoir olympique s’enfonce

Photo d'archives

Le gymnaste de haut niveau et photographe Thierry Pellerin a vu son dossier judiciaire être gonflé par de nouvelles accusations en 2021.

Il était déjà accusé de leurre sur une personne de moins de 18 ans, d’incitation à des contacts sexuels et de production de pornographie juvénile. De nouvelles accusations de voyeurisme et de production et possession de pornographie juvénile se sont ajoutées en janvier dernier.

Depuis, le dossier du jeune homme de 24 ans est revenu devant les tribunaux à une quinzaine de reprises. Selon les dossiers de la cour, le jeune athlète déchu devrait être de retour en janvier pour faire connaître sa position.

