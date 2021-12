Encore de l'insatisfaction chez les skieurs du Mont-Sainte-Anne

Le mont Sainte-Anne est bien connu des skieurs, mais depuis quelques années la beauté des paysages et la qualité des pentes ne suffisent plus à combler certains amateurs irrités par les problèmes techniques répétés.

«Le niveau de crédibilité de la montagne est à son plus bas et c'est frustrant pour les membres de la montagne et c'est certainement très frustrant pour les familles qui se présentent une journée de congé, qui vont payer le gros prix parce qu'il n'y a pas d'escompte. C'est 128$ pour un adulte», a clamé à TVA Nouvelles Louis Blouin, détenteur d’un abonnement de saison depuis les années 80.

Lundi, les skieurs devaient attendre à 30 à 45 minutes pour accéder au seul télésiège en fonction du bas de la montagne. En matinée, par manque de personnel, aucune remontée n’était accessible en T-Bar et les gondoles étaient toujours inutilisables.

«La compétition au niveau des centres de ski est mondiale. Alors moi, je vais aller skier ailleurs la prochaine fois», a exprimé un skieur au micro de TVA Nouvelles.

«Honnêtement, attendre comme ça, et que les gondoles ne fonctionnent pas... Ça fait quand même un an et demi que ça a brisé, donc c'est inacceptable», mentionne un autre amateur de ski.

«Si on dit qu'après 25 ans, la montagne est désuète, imaginez-vous ce que ça va faire avec le temps! Donc l'objectif ultime, c'est d'avoir un mouvement de masse pour faire en sorte que le gouvernement puisse passer à l'action et faire en sorte que le mont Sainte-Anne devienne une montagne digne de la montagne qu'on a devant nous quand on la regarde», affirme Mario Bédard, co-porte-parole de la coalition Avenir Mont-Sainte-Anne.

Par ailleurs, la direction de la station de ski s'est dite désolée de l'attente de lundi matin. Elle n’a toujours avancé aucune date pour le retour des télécabines, mais assure que le travail des équipes du manufacturier sur place progresse.

