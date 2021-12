Entraide et solidarité

Photos courtoisie

À l’aube des fêtes de fin d’année, l’esprit d’entraide et de solidarité s’est fait sentir dans la communauté locale du quartier Saint-Sauveur. Le Centre Durocher a pu distribuer le 18 décembre dernier, lors de son circuit de Noël, plusieurs centaines de cadeaux, gracieusement offerts par l’entreprise Crakmedia Network, aux enfants inscrits à ses activités de loisir. De cette façon, le Centre Durocher s’assure de soutenir les familles moins bien nanties de la Basse-Ville de Québec en ces temps plus difficiles tout en contribuant à leur bonheur. Le circuit de Noël est une version améliorée de la traditionnelle Fête familiale de Noël respectant les règles sanitaires en vigueur. La même journée, plusieurs familles du quartier Saint-Sauveur ont reçu un panier de Noël gracieusement offert par l’entreprise Depatie Beauchemin et la Fondation Maurice Tanguay, directement livré à leurs portes par des bénévoles. Grâce à eux, des familles moins bien nanties pourront ainsi profiter de cette période de réjouissances comme il se doit.

Lauréates Epiderma

Chaque année, Epiderma remet des bourses d’études à quatre étudiants inscrits dans un programme d’esthétique. Uniques dans l’industrie, les bourses d’études en esthétique Epiderma ont pour but d’aider quatre apprentis à parfaire leur éducation en esthétique de même qu’à accroître leurs possibilités d’entamer une carrière enrichissante dans le domaine. Voici les lauréates 2021. Khadija Hamdache (1) du Centre de formation professionnelle 24-juin de Sherbrooke ; Rosaly Dubuc (2) et Laura De Chaligny (3) du Centre de formation professionnelle de Saint-Hyacinthe et Roxanne Michel Ricard (4), du Centre de formation professionnelle Compétences 2000 de Laval.

Partage annuel

Le club Rotary Saguenay a procédé récemment à son activité annuelle de partage sous la présidence de Lyne Duclos (photo de gauche), représentante commerciale chez L’Imprimeur. Les membres du Club ont distribué 20 paniers de provisions à 20 familles démunies du secteur. Mme Duclos a su relever le défi en compagnie d’Annie-Claude Desraspe (photo de droite) membre du comité des œuvres du club.

En souvenir

Le 27 décembre 2000. Après 44 mois à la retraite, durant lesquels il est intronisé au Temple de la renommée du hockey et devient propriétaire des Penguins de Pittsburgh, Mario Lemieux fait un retour au jeu avec son équipe. Il termine la soirée avec 1 but et deux passes dans la victoire 5-0 de Pittsburgh contre les Maple Leafs de Toronto au Mellon Arena.

Anniversaires

Guy Jodoin (photo), comédien et animateur de télévision québécois (Le Tricheur), 55 ans...Paul Stastny, joueur de hockey de la LNH (Winnipeg), né à Québec, 36 ans...Christine Michaud, conférencière, chroniqueuse et auteure, 51 ans...Michel Poirier, comédien québécois, 65 ans...Gérard Depardieu, acteur français de cinéma et de télé, 73 ans.

Disparus

Le 27 décembre 2020 : Derek Aucoin (photo), 50 ans ex-lanceur des Expos de Montréal... 2020 : Jean-Guy Paré, 73 ans, ex-député provincial de Lotbinière pour le Parti Québécois (1994-2003) ... 2020 : Phil Niekro, 81 ans, ancien lanceur des Braves d’Atlanta et membre du Temple de la renommée du baseball majeur... 2016 : Carrie Fisher, 60 ans, actrice américaine, l’inoubliable princesse Leia de Star Wars... 2016 : Claude Gensac, 89 ans, actrice française... 2010 : Rémy D'Anjou, 69 ans, animateur de radio et de télévision de Québec... 2014 : Jacques Hurtubise, 75 ans, peintre québécois, figure de proue de l’abstraction au Canada... 2013 : Roland Villeneuve, 88 ans, père de Pierre Villeneuve, ex-Journal de Québec... 2013 : Ghislain Gagnon, 82 ans, le père fondateur du zoo de St-Félicien... 2012 : Marcel Demers, 65 ans, agent immobilier Remax à Québec, époux de Lorraine Demers (Remax)... 2012 : Norman Schwarzkopf, 78 ans, général américain.