Jean-Marc Vallée est décédé

Le réalisateur québécois, à qui on doit les films C.R.A.Z.Y., Dallas Buyers Club et la série Big Little Lies, est mort à l’âge de 58 ans, ont rapporté des médias américains, tard dimanche soir.

• À lire aussi: Bilan dans le monde de la culture: les moments marquants d’une année à oublier

Un de ses fils aurait aussi confirmé à Radio-Canada la triste nouvelle, d’abord relayée par les sites de Deadline Hollywood et Variety.

Il serait mort dans un chalet, près de Québec.

Son partenaire producteur Nathan Ross a transmis ce message, cité par les médias des États-Unis.

« Jean-Marc était une personne créative, authentique et qui essayait de faire les choses différemment. Il était un véritable artiste et une personne généreuse et aimante. Tous ceux qui ont travaillé avec lui peuvent témoigner de son talent et sa vision. Il était un ami, un partenaire créatif et un grand frère. Le maestro nous manquera grandement, mais il est réconfortant de savoir que son style merveilleux et son œuvre percutante qu’il a partagée avec le monde lui survivra. »

Plus d’informations à venir...

À VOIR AUSSI