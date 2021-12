Le fruit de mes réflexions

Après une réflexion sur la situation hommes/femmes, j’en suis venu à la conclusion que ceux qui aiment le plus les femmes, ce sont les homosexuels. Ils ne les aiment pas dans leurs lits, mais ils les aiment partout ailleurs. Ils les coiffent, leur confectionnent de beaux vêtements, les écoutent, sympathisent au niveau des émotions, et sont leurs meilleurs amis.

Les hommes machos eux, les aiment pour le sexe, mais pas tellement ailleurs. Ils ne les apprécient pas comme patronnes, coéquipières de travail ou de sport, et quand ils se mettent en ménage avec elles, ils se mettent à chercher leur bonheur ailleurs : avec leurs chums de chasse et de pêche, de soirées de hockey, ou encore avec les danseuses. Et si leur femme manifeste son mécontentement, alors là c’est le harcèlement, la violence, le viol et parfois même le meurtre.

Les ados qui s’amusent avec des filles dont ils filment les exploits sexuels pour les montrer à leurs chums ne valent pas cher. Ils entrent vite dans la race de ceux qui n’aiment pas les femmes. Se sont-ils déjà interrogés sur ce que veulent les femmes ? Ne savent-ils pas qu’elles veulent du respect ? Le même qu’ils accordent à leurs chums de gars ? Si l’idée leur prenait de frapper un chum de gars, la seule idée que la réplique viendrait vite, les stoppe. Qu’ils fassent donc preuve de la même retenue avec les femmes ! Avons-nous déjà vu un homosexuel battre, violer, brûler, défigurer, lapider une femme ? Non ! Il n’y a qu’un bon macho hétéro et fier de l’être pour faire ça !

Michelle, une femme hétérosexuelle

Vous ne pensez pas qu’un minimum de nuances aurait donné plus de poids à votre commentaire ? La vérité se trouve toujours dans le milieu, jamais dans la catégorisation :noir versus blanc. La violence n’a pas de sexe non plus. Elle se décline au féminin comme au masculin. Elle se produit aussi dans le monde homosexuel. Oui certains hommes sont machos, mais une grande majorité ne le sont pas.

C’est un fait que des affinités existent entre les femmes et les gais à cause de similitudes au niveau émotif, mais la sexualité a aussi sa place dans la vie d’une majorité de femmes, et pour ça, elles doivent se tourner vers tous ces hommes hétéros qui ne demandent qu’à les aimer dans la sérénité.