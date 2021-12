NFL: les Bills bien en vie

Peu donnaient cher de la peau des Bills après leur revers face aux Patriots au début du mois. Voilà que la revanche savourée hier grâce à une victoire de 33 à 21 les ramène au premier rang grâce au brio de leur quart-arrière Josh Allen.

Le 6 décembre, les Patriots avaient fait tout un boucan en l’emportant 14 à 10, tentant seulement trois passes durant toute la rencontre dans des vents violents, à Buffalo.

Dans des conditions climatiques plus normales à Foxborough, les Bills ont montré que ceux qui avaient prononcé leur oraison funèbre s’étaient royalement fourvoyés. Allen a joué à la hauteur de son talent en récoltant 314 verges par la voie des airs avec trois passes de touché. Il est d’ailleurs devenu, selon ESPN Stats & Info, le seul quart-arrière avec Peyton Manning à connaître deux matchs de trois passes de touché à Foxborough depuis 2000.

Séquence importante

Allen a encore une fois été le seul qui a fait lever le jeu au sol avec 64 verges de gains. Quand le chef d’orchestre est en feu, les Bills jouent de la brillante musique et peuvent battre n’importe quelle équipe.

Le pivot des Bills a été au meilleur de sa forme quand les Patriots sont revenus dans le coup au quatrième quart et qu’ils ont réduit l’écart à 26 à 21.

Nombreux sont les jeunes quarts-

arrière qui auraient figé dans un tel moment contre la bande de Bill Belichick.

Allen s’est plutôt montré en total contrôle en orchestrant la séquence fatale de 13 jeux pour 75 verges, qui s’est soldée par une passe de touché de deux verges à Dawson Knox.

Auparavant, il a été sublime en improvisant dans sa pochette pour rejoindre Stefon Diggs et convertir un troisième essai critique. Il a été encore plus fumant sur une conversion de quatrième essai quelques jeux plus tôt, où il a déculotté Jamie Collins et J.C. Jackson pour aller chercher lui-même le premier jeu. Du grand Allen ! Et le tout, derrière une ligne offensive éclopée.

Il faut dire aussi que l’agressivité de l’entraîneur-chef Sean McDermott a rapporté gros, puisque les Bills ont converti trois tentatives de quatrième essai sur quatre. Dans un duel de grande envergure, il a ainsi démontré à son équipe toute sa confiance.

Les Bills risquent d’être d’autant plus dangereux dans les semaines à venir s’ils continuent de donner un rôle accru au receveur Isaiah McKenzie (11 réceptions, 125 verges, un touché).

Jamais auparavant il n’avait vu autant d’action. Son effort a été rendu nécessaire parce que Cole Beasley a raté la rencontre en raison de la COVID-19. McKenzie est tellement explosif qu’il mérite de jouer davantage.

Changement de cap

Avec deux matchs à jouer, contre les Falcons et les Jets, les Bills ont maintenant une sérieuse option sur le titre de division pour une deuxième année de suite.

Les Patriots, qui semblaient invincibles durant leur séquence de sept victoires, viennent maintenant d’échapper leurs deux derniers matchs. Mac Jones (14 en 32, 145 verges, deux interceptions) connaît ses premiers moments pénibles.

C’est l’inévitable apprentissage à la dure d’un quart-arrière recrue qui tombe au mauvais moment. Il faut dire qu’il n’est pas aidé par un groupe de receveurs moins pire que l’an dernier, mais toujours pas solide.

Dans l’ère Belichick, il s’agissait de la quatrième fois seulement que les Patriots étaient engagés dans un match en décembre ou janvier au terme duquel le gagnant prenait le contrôle de la division. Pour la première fois, les Patriots ont perdu dans ce contexte.

C’est dire à quel point cette victoire des Bills est énorme.

Gagnants

Les Bengals

Quelle performance offensive des Bengals ! Les Bengals s’approchent d’un premier titre de division depuis 2015. Ils ont balayé les Ravens et les Steelers cette saison.

Les Buccaneers

Les Buccaneers ont assuré leur place en séries en décrochant leur premier titre de division depuis 2007. La défensive a donné seulement 15 points en deux semaines.

Les Rams

Leur victoire face aux Vikings a assuré aux Rams une présence en séries. Ce n’était toutefois rien d’élégant avec trois interceptions de Matthew Stafford. Quand même, c’est une quatrième présence en séries en cinq ans sous les ordres de Sean McVay.

Les Chiefs

La victoire sans équivoque, combinée à la défaite des Chargers, a assuré aux Chiefs un sixième championnat de division de suite. Cette équipe a retrouvé sa vigueur offensive, tandis que la défensive continue de dominer.

Les Jets

Pourquoi les Jets ? Pour leur victoire face aux désolants Jaguars ? Non, mais parce qu’avec une autre défaite des Seahawks, le choix de premier tour qu’ils ont obtenu en retour de Jamal Adams continue de prendre de la valeur. Ce serait actuellement le septième choix.

Perdants

Les Chargers

Les Chargers se sont dangereusement tirés dans le pied en pondant un œuf face aux Texans. Ils ont joué du football négligent avec trois revirements. Soudain, une place en séries devient très incertaine.

Matt Rhule

L’entraîneur-chef des Panthers continue de s’entêter avec son système de quarts-arrières en alternance. Autant Sam Darnold que Cam Newton n’ont pas fait le boulot, mais il est difficile de trouver son rythme dans ce jeu absurde de chaise musicale.

James Robinson

Le porteur de ballon des Jaguars s’est déchiré le tendon d’Achille tôt dans le duel face aux Jets. Sa saison est évidemment terminée, mais à un stade aussi avancé de la campagne, il est fort probable que même sa saison 2022 soit hypothéquée.

Les Vikings

Ça sent la fin pour les Mauves, après un dur revers face aux Rams. L’attaque n’a pas été à la hauteur, malgré trois revirements provoqués par la défensive.

Les Broncos

Les Broncos ont amassé seulement 158 verges face aux Raiders. Le quart-arrière Drew Lock a raté une autre occasion de montrer que l’organisation pouvait avoir foi en lui.

5 jeux de la semaine

1. Tout un trio !

Les Bengals deviennent une dangereuse machine offensive. Le quart-arrière Joe Burrow a terminé la rencontre face aux Ravens avec 525 verges par les airs et quatre passes de touché. Il s’agit du quatrième plus haut total de verges dans l’histoire. Tee Higgins a capté 12 passes pour 194 verges et deux touchés. Ja’Marr Chase a eu sept réceptions pour 125 verges. Tous les trois ont moins de 25 ans. Voilà qui promet des explosions pour de nombreuses années.

2. Cours, Zach, cours !

Un jeu dans le duel des bas-fonds entre Jets et Jaguars s’est avéré marquant. Le quart-arrière des Jets Zach Wilson a surpris tout le monde en inscrivant un touché sur une longue course de 52 verges. Il s’agissait du plus long touché au sol pour un quart-arrière depuis 2015 et d’un record de franchise chez les Jets. Autant le jeu était spectaculaire, autant il a démontré l’incroyable ineptie des Jaguars en défensive. L’effort en poursuite a été déplorable. Cette équipe mériterait d’être rétrogradée dans une autre division. Ou une autre galaxie...

3. Retour fatal

Dans le duel entre Vikings et Rams, les Mauves semblaient revenir dans le coup au troisième quart. S’approchant à trois points de Los Angeles après une autre interception de Matthew Stafford, ils ont toutefois eu les jambes sciées. Brandon Powell a capté leur botté de dégagement pour ensuite galoper sur 61 verges pour le touché. Il s’agissait seulement d’un deuxième touché cette saison dans la NFL sur un retour de dégagement et le jeu a redonné des ailes aux Rams, dont l’attaque stagnait.

4. Beau moment

Plus tôt cette saison, le bloqueur des Eagles Lane Johnson a raté trois parties parce qu’il souffrait de troubles d’anxiété. De retour depuis, il joue à un haut niveau dans l’ombre, mais il a vécu son moment sous les projecteurs hier face aux Giants. Dans la victoire à sens unique des siens, il a capté une passe de cinq verges de Jalen Hurts pour un touché-surprise. Un superbe moment pour le joueur étoile qui est ainsi devenu le premier bloqueur des Eagles à inscrire un touché en 11 ans.

5. Pauvres Lions...

Encore une fois, les Lions se sont battus avec l’énergie du désespoir et méritaient mieux face aux Falcons. Privés de leur quart-arrière Jared Goff, c’est avec Tim Boyle qu’ils sont allés au combat. Ce dernier n’a pas mal fait dans les circonstances (24 en 34, 187 verges). Sauf qu’avec la chance de remporter le match avec 33 secondes à jouer, à la ligne de 9 des Falcons, Boyle a vu sa passe interceptée par le secondeur Foyesade Oluokun. Une autre défaite crève-cœur pour les Lions !

