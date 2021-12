Pas question de ralentir contre l’Autriche

Au lendemain de sa première victoire au Championnat du monde de hockey junior, Équipe Canada junior a procédé à quelques modifications à son alignement en prévision de son match contre l’Autriche mardi soir.

Homme de peu de mots, l’entraîneur-chef de l’équipe espère voir sa troupe piétiner la formation adverse en démontrant sa vraie identité. Il souhaite voir du jeu rapide et robuste.

« J’ai adoré notre deuxième période hier [dimanche], a expliqué l’instructeur, qui a vu les siens marquer deux buts contre les Tchèques pour ainsi prendre les devants 5-3 dans cet engagement. On était rapides et solides, c’est notre identité. »

Sans revenir sur le lent départ de la veille, l’entraîneur a mentionné qu’il a aimé le déploiement de l’attaque massive.

Celle-ci a produit trois buts, dont deux par l’entremise du défenseur Owen Power, auteur d’un tour du chapeau qui faisait encore jaser lundi.

À cause de la blessure subie par l’ailier Xavier Bourgault en troisième période, Dave Cameron a remanié ses trios.

Mavrik Bourque, le coéquipier de Bourgault chez les Cataractes de Shawinigan, prendra sa place mardi soir au sein de la première unité. Il complétera la paire composée de Shane Wright et Cole Perfetti.

« Mavrik est un excellent joueur talentueux et intelligent. Il peut exécuter tous les jeux. Il travaille sans cesse et il s’implique dans les coins de patinoire », a louangé Wright, qui pourrait aussi jouer à l’aile avec l’arrivée de Bourque.

Brochu devant le filet

C’est Brett Brochu qui a obtenu le mandat de protéger la cage canadienne contre l’Autriche, piétinée 7 à 1 lundi par la Finlande.

« Brett est un excellent gardien. Il a fourni tous les efforts et il mérite ce départ, a expliqué Cameron à propos du gardien des Knights de London qu’il affronte dans l’OHL. On veut utiliser notre profondeur à toutes les positions. Nous avons pris notre décision pour le premier match et nous y allons avec celle-là pour le second. »

Dans le clan canadien, personne n’est nerveux à l’idée de voir Brochu devant le filet. Le défenseur Lukas Cormier a relevé son plus petit gabarit (6 pi), mais surtout la difficulté à le déjouer.

« Il démontre une éthique de travail incroyable et irréprochable, a ajouté Perfetti, qui l’a aussi affronté dans l’OHL. Il s’est toujours amélioré et ses statistiques le démontrent. »

En effet, Brochu était non seulement le gardien le plus efficace (,919) de la ligue ontarienne au début de décembre, mais il compilait aussi la meilleure moyenne de buts accordés par match (2,40).

Cameron n’a pas fourni de détail sur l’état de santé de Xavier Bourgault.