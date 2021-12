Québécois au sommet du monde

Le Québec s’est illustré en 2021 dans le monde du sport. Il y a évidemment eu la tenue des Jeux olympiques de Tokyo, un an plus tard que prévu en raison d’un report causé par la pandémie de COVID-19. Plusieurs personnalités d’ici se sont également signalées aux Championnats du monde de leur discipline ou encore dans les différents sports professionnels. Dimanche, l'Agence QMI mettait les femmes à l’honneur. Maintenant, les hommes.

Alex Anthopoulos

Vainqueur de la Série mondiale

Directeur général des Braves d’Atlanta, le Montréalais Alex Anthopoulos a mené son équipe jusqu’à la conquête de la Série mondiale. Anthopoulos a fait preuve d’audace avec plusieurs acquisitions importantes avant la date limite des transactions dans le baseball majeur. Il s’agit d’un premier titre depuis 1995 pour les Braves et d’un premier triomphe en carrière pour Anthopoulos.

Antony Auclair

Un autre produit d’ici au Super Bowl!

Le joueur de football Antony Auclair faisait partie des Buccaneers de Tampa Bay lorsqu’ils ont remporté le plus récent Super Bowl. S’il n’a pas joué lors de l’ultime rencontre, Auclair n’est pas moins devenu le deuxième Québécois en autant d’années à remporter le trophée Vince-Lombardi, succédant à Laurent Duvernay-Tardif.

Julien BriseBois

Le Lightning et ses Québécois

Pour une deuxième année consécutive, le Lightning de Tampa Bay a remporté la coupe Stanley avec, à sa tête, le directeur général Julien BriseBois. Sur la patinoire, les Québécois Yanni Gourde, Mathieu Joseph, Alex Killorn et David Savard ont contribué à vaincre le Canadien de Montréal en finale.

Laurent Dubreuil

Vite sur ses patins

Le patineur de vitesse Laurent Dubreuil a remporté un titre mondial pour la première fois de sa carrière, en février. Il s’est imposé à l’épreuve des 500 mètres du championnat mondial longue piste à l’anneau de Heerenveen, aux Pays-Bas.

Hugo Houle

Un cycliste combatif

Le cycliste Hugo Houle a très bien fait au Tour de France. Ayant comme rôle principal d’aider son équipe Astana, il a par ailleurs été nommé le cycliste le plus combatif à l’occasion de la 10e étape de la Grande Boucle.

Mikaël Kingsbury

Le roi des bosses

Remis d’une double fracture aux vertèbres, le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury a remporté les deux titres, en simple et en parallèle, aux Championnats du monde disputés à Almaty, au Kazakhstan. Il fallait le faire!

Kevin Lowe

Au Panthéon du hockey

Originaire de Lachute, l’ancien défenseur des Oilers d’Edmonton et des Rangers de New York a remporté la coupe Stanley à six reprises. Ainsi, il n’a certainement pas volé son intronisation au Temple de la renommée du hockey, en novembre, à Toronto.

Oscar Rivas

Champion du monde

Le boxeur d’origine colombienne Oscar Rivas est devenu, en octobre, le premier champion du monde des super-lourds-légers, une nouvelle catégorie créée par le World Boxing Council (WBC). Victoire par décision unanime des juges contre le Néo-Écossais Ryan Rozicki.

Georges St-Pierre

Parmi les immortels

Le combattant d’arts martiaux mixtes Georges St-Pierre a fait son entrée, en septembre, au Temple de la renommée de l’Ultimate Fighting Championship (UFC). Un bel honneur pour le natif de Saint-Isidore, véritable ambassadeur pour son sport.

