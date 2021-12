Super Bowl : quelques paris pour le moins audacieux

Plusieurs observateurs de la NFL diront que les Buccaneers de Tampa Bay, les Packers de Green Bay et les Chiefs de Kansas City constituent des paris sûrs relativement à une présence au Super Bowl, mais quelques personnes pourraient se laisser tenter par des prédictions un peu plus risquées afin de toucher une belle somme.

Ainsi, le site Bet99.com établissait lundi à 9,20 la cote pour un triomphe en finale des Rams de Los Angeles, les détenteurs du sommet de la section Ouest de l’Association nationale avec une fiche de 11-4. Toutefois, les chiffres pour leurs deux plus proches poursuivants, les Cardinals de l’Arizona (22,00) et les 49ers de San Francisco (45,00), sont davantage attirants. Mais encore faudra-t-il que les Niners, qui présentent un dossier de 8-7, se qualifient en éliminatoires. Ceux-ci ont rendez-vous avec les Texans de Houston et les Rams d’ici la fin de la saison régulière.

Toujours dans la Nationale, les Cowboys de Dallas sont cotés à 11,00 pour rafler les grands honneurs et à 6,40 pour atteindre le Super Bowl. La formation texane a signé son 11e gain de la campagne, dimanche soir, et terminera au sommet de l’Est.

Dans l’Américaine, les Bills de Buffalo ont repris l’ascendant face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre en vertu d’un triomphe de 33 à 21 en fin de semaine à Foxboro. Les cotes de Bet99.com le montrent également bien. Pour une victoire au Super Bowl, le club du quart-arrière Josh Allen est coté à 10,00, comparativement à 14,00 pour les hommes de l’entraîneur-chef Bill Belichick. Quant à l’issue de la course au premier rang de l’Est, Buffalo (1,11) est nettement favorisé face aux «Pats» (6,40).