Une éleveuse est sauvée grâce à de bonnes âmes

Une agricultrice de Chaudière-Appalaches qui manquait d’eau pour abreuver ses animaux assoiffés a réussi à les sauver grâce à de bons samaritains du temps des Fêtes dans sa communauté.

« La journée où [j’ai manqué d’eau], j’étais sûre que je perdais tout. Je pensais que j’allais devoir vendre [mes animaux], pas que j’allais conserver les fruits de tous mes efforts », se remémore Martine Boulet.

Le 22 décembre, l’agricultrice de Saint-Prosper, située à une heure au sud de Lévis, a découvert une fuite de canalisation entre son puits de surface et sa maison. Un problème simple à réparer en été, mais impossible en hiver.

Les entrepreneurs contactés ne pouvaient construire un nouveau puits avant plus d’un mois. Les autres solutions temporaires normalement à sa disposition, comme une réserve d’eau à l’extérieur, n’étaient également pas envisageables en raison du froid.

« J’étais un peu mal prise. J’ai beaucoup d’animaux à abreuver. Je n’étais plus capable de satisfaire les besoins des animaux, et encore moins les nôtres », explique la propriétaire de la Ferme la petite bergère et compagnie.

Or, « impossible que je conserve mes animaux et que je les laisse mourir de soif », précise celle qui élève principalement des agneaux et des poules de race pure destinées aux poulaillers urbains.

Bonnes étoiles

De bons samaritains de sa communauté, qui ont appris la nouvelle, se sont portés volontaires pour lui venir en aide.

Nicole Fortin, une connaissance éloignée propriétaire d’une fermette dans la région, est venue chercher cinq agneaux pour s’en occuper gratuitement chez elle le temps qu’il faudra.

« Ce sont de beaux petits gestes pour les Fêtes. Notre petit Noël ordinaire, on le rend spécial avec ça ! », précise la propriétaire de la fermette chez Pico et Alisée, qui a accueilli les animaux.

Les autres agneaux ont été relocalisés chez une amie, à une quarantaine de minutes en voiture de chez elle.

Lorsque le maire de Saint-Prosper, Alain Maheux, a appris la nouvelle la veille de Noël, il a immédiatement voulu donner un coup de main.

Elle voit la lumière

Grâce à son initiative, Martine Boulet est désormais en mesure d’aller s’abreuver en eau à la caserne de pompiers de la municipalité une à deux fois par jour.

« Le 23 décembre, je n’avais plus l’impression qu’il y avait une lumière au bout du tunnel. Là, j’en vois une. La chose que je vais faire pour remercier tous ces gens-là, c’est me donner encore plus à 200 % pour ma ferme et mes animaux », souligne-t-elle.