GOURDEAU, Jonathan



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 décembre 2021, à l'âge de 42 ans, est décédé Jonathan Gourdeau, fils de madame Michelle Thériault et de feu monsieur Guy Gourdeau. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert.Jonathan laisse dans le deuil sa mère madame Michelle Thériault; sa sœur Marie-Pier Gourdeau (Alexandre Gauthier); son filleul Eliott Gauthier; sa nièce Alyssa Gauthier; ses grands-mères: madame Olivette Garceau et madame Madeleine Thériault, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement Simon Paquet et Jacynthe Trudel (sa filleul Marjorie), Steve Everell et Dominic Trudel qui l'ont soutenu et accompagné jusqu'à la fin. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation CERVO 2601 chemin de la Canardière J-900 Québec Qc G1J 2G3 tel: 418 663-5155 https://www.jedonneenligne.org/fiusmq/INMEMO/