MERCIER, Wellie



À son domicile, le 21 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Wellie Mercier, époux de madame Josette Robin. Demeurant à Cap-Saint-Ignace, il était le fils de feu dame Marie-Anna Gagné et de feu monsieur Adélard Mercier. Outre son épouse Josette, il laisse dans le deuil sa fille Dominique (Jocelyn Richard) et son fils Louis. Il était le frère et le beau-frère de: feu Hervé (feu Rose-Aimée Emond), feu Thérèse (feu Arthur Fournier), feu Juliette (feu Jean-Noël Casault), feu Marcellin (feu Berthe Fournier), Rolande (Claude Gagné) et Clément Mercier (Paulette Richard); de la famille Robin: feu Denise, feu Suzanne (feu André Paradis), Claire, Andrée, Marcelle, feu Louise, Jean (Irène Hébert), Antoine (Gilberte Lamonde), Delphine et Richard. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Montmagny pour la qualité de leurs soins et leurs attentions.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele jeudi 30 décembre 2021 à compter de 12h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.