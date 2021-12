Autre arrestation pour vol et trafic à Saguenay: deux individus dans la vingtaine ont été appréhendés

Deux suspects ont été arrêtés par le Service de police de Saguenay (SPS) pour vol et trafic de stupéfiants après une perquisition, lundi.

La frappe des enquêteurs a été menée dans une résidence de l’arrondissement de Chicoutimi. Cette intervention a été menée en réponse aux multiples vols commis dans la région ces dernières semaines.

Les policiers ont retrouvé des objets qui avaient été volés, mais également de bonnes quantités de drogues en tout genre. Le détail de cette saisie sera dévoilé dans les prochains jours.

Deux individus, un homme de 23 ans et un homme 21 ans, ont été arrêtés dans cette affaire. Le plus vieux des deux fera notamment face à des accusations de vol, tandis que des accusations de possession de drogue en vue d’en faire le trafic seront aussi déposées contre le second.

Les deux individus comparaîtront mardi au palais de justice de Chicoutimi, précise le lieutenant Denis Harvey, du SPS.

Dans les dernières semaines, le département des enquêtes du corps de police a mené dans la région plusieurs frappes qui ont permis de nombreuses saisies et arrestations.

«Au niveau des quantités de drogue, le bureau des enquêtes en a ramassé de bonnes pelletées dans les dernières semaines», a commenté M. Harvey.