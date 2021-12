OTIS, Gilles



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 22 décembre 2021, à l'âge de 78 ans et 9 mois nous a quittés monsieur Gilles Otis. Il était l'époux de madame Colette Fortin et il demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au Funérarium de lamercredi, jour de la célébration, à compter de 9 h. Monsieur Gilles Otis laisse dans le deuil son épouse: madame Colette Fortin; ses frères et ses sœurs: Jeannine (Antoine Hotte), Michel (Hélène Cimon),Suzanne, feu Rachel (Michel Gagnon), Lucie, Jean-Yves (feu Jeannette Tremblay), Francine (Yves Paré), feu Lucien (Ginette Simard), feu Marc (Nicole Châtigny), Ghislaine (Alain Simard), Christiane (Joseph Pilote) et Serge (Dany Pilote); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Fortin, ainsi que ses filleul(es), neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un merci spécial est adressé au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général ou pour la Fondation de la Société Canadienne du Cancer, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la