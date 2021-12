GUAY, Gisèle Roy



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 décembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Gisèle Guay, épouse de feu monsieur Roger Roy. Née à Québec le 27 octobre 1936, elle était la fille de feu dame Béatrice Marcoux et de feu monsieur Laval Guay. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Beauport à une date ultérieure. Madame laisse dans le deuil son fils Martin; son beau-frère Gaston Bélanger (feu Pierrette, Lisette Grégoire); son neveu et ses nièces : Diane Bélanger (Michel Paris), Nicole Bélanger (Marc Routhier), François Bélanger (Marie-Claude Rancourt) ainsi que plusieurs petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu Alain et la sœur de feu Gilles.