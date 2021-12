Ces véhicules vendus ailleurs qu’on aimerait avoir ici

Bien que l’offre de véhicules soit on ne peut plus vaste au Canada, tous les manufacturiers à l’échelle mondiale n’y sont toutefois pas présents.

Ainsi, nous sommes privés de bien des modèles auxquels d'autres pays ont droit.

Dans ce nouvel épisode de Podcast de chars sur QUB radio, Frédéric Mercier et Germain Goyer présentent à tour de rôle des modèles vendus ailleurs qu’ils aimeraient avoir ici. Dans le lot, on retrouve de tout: voiture compacte, familiale, camionnette, et même des véhicules électrifiés.

Deux fois par mois, retrouvez ce duo d’animateurs à la barre de ce balado qui couvre l’univers automobile avec un ton ludique.