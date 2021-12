Des hommages touchants de Marc-André Grondin et Évelyne Brochu

Marc-André Grondin et Évelyne Brochu ont joint leur voix au concert d’hommages qui résonne depuis la mort soudaine du cinéaste Jean-Marc Vallée.

«On s’est connu il y a plus de 25 ans et, enfant, je parlais de toi comme étant mon plus vieil ami», écrit sur les réseaux sociaux Marc-André Grondin, inoubliable interprète de Zachary Beaulieu dans le non moins inoubliable film C.R.A.Z.Y.

«T’étais plus vieux, mais tu ne me parlais pas comme un bébé. Tu m’as montré à tenir une cigarette de façon cool, m’as fait découvrir Stand By Me, Dinah Washington et les tortellinis au pesto. On allait toujours au resto à nos anniversaire. On s’est retrouvé pour mes 20 ans et ça a changé nos vies. On a voyagé ensemble, on s’est partagé de la musique, on a vieilli, mais malgré tout, on n’oubliait jamais nos anniversaires. On ne s’oubliait jamais. Aujourd’hui, j’ai perdu mon plus vieil ami. Il n’était plus le plus âgé de mes amis, mais il était celui que j’avais depuis le plus longtemps.»

La magie

Vedette de Café de Flore, Évelyne Brochu remercie Jean-Marc Vallée pour la magie qu’il dégageait.

«Tu savais de quoi elle était faite, partage la comédienne, aussi par le truchement des réseaux sociaux. Tu l’invoquais, l’invitais, l’inventais, tu réunissais tout pour qu’elle se pointe. Et tu la capturais pour nous la donner à voir, à vivre. Il y en avait dans tes films, mais aussi dans tes soupers auxquels tu nous invitais. Il y en avait dans tes mixtapes, dans ton thé, dans tes textos. Il y en avait dans ta voix de chaman et dans tes moves de danse disco. Il y en avait surtout dans tes yeux.»

«La magie.»