Dubé sert une mise en garde aux non-vaccinés

Pendant que le gouvernement se prépare à étendre la dose de rappel contre la COVID-19 à toute la population adulte, Christian Dubé implore les récalcitrants de se faire vacciner, sans quoi ils risquent d’être contaminés tôt ou tard.

« Avec les statistiques des derniers jours et avec la venue d’Omicron, je veux être très clair : au cours des prochains mois, si la tendance des derniers jours se maintient, et je parle aux non-vaccinés, ou bien vous allez vous faire vacciner, ou bien vous allez faire la maladie », a déclaré le ministre de la Santé en conférence de presse, hier.

« Et faire la maladie, quand vous êtes non vacciné, c’est de mettre une pression inutile sur notre réseau de la santé », a-t-il déploré, précisant qu’il « n’est jamais trop tard » pour relever sa manche et « faire partie de la solution ».

Lundi, dans les unités COVID-19 de la province, les non-vaccinés constituaient 52 % des nouvelles hospitalisations et 75 % des admissions aux soins intensifs, même s’ils représentent seulement 19 % de la population. « Même en survivant, il y a souvent des séquelles qui peuvent être graves et durer pour le restant de vos jours », a souligné M. Dubé.

À savoir si la vaccination pourrait devenir obligatoire, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a répondu qu’il ne « ferme la porte à rien », car la situation évolue vite, mais que cette avenue n’est pas privilégiée.

Dose de rappel

Par ailleurs, Christian Dubé a annoncé que la prise de rendez-vous pour la 3e dose de vaccin, qui vise à maximiser la protection contre le variant Omicron, sera graduellement ouverte à toute la population adulte à partir du 4 janvier.

Le 21 janvier, toute personne de 18 ans et plus sera admissible, avec un mois de retard sur l’Ontario. De plus, de nouvelles clientèles prioritaires peuvent prendre rendez-vous dès mercredi, notamment le personnel des milieux scolaires.

Le Québec espère vacciner de deux à trois millions de personnes par mois, « ce qui nous amènerait en mars pour avoir vacciné l’entièreté de la population », a expliqué le ministre Dubé.