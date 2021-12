Guide télé: 8 spectacles à voir sur Mezzo

Débrouillée chez certains câblodistributeurs pour la période des Fêtes, la chaîne spécialisée MEZZO propose des opéras, du jazz, de la danse et des concerts de musique classique. Voici huit propositions intéressantes permettant d’accéder aux grandes salles de spectacles de la planète.

Snarky Puppy

Photo courtoisie, Rosanna Freedman

La formation fusion instrumentale originaire de Brooklyn présente plusieurs pièces de son 13e album studio, Immigrance. La prestation a été enregistrée le 22 novembre 2019 à la salle Pleyel dans le VIIIe arrondissement de Paris.

► Le 29 décembre, 15 h

La Symphonie no 6 de Mahler

Photo courtoisie, Monika Rittershaus

Le Berlin Philharmoniker interprète, sous la direction du chef britannique Simon Rattle, la Symphonie no 6 en la mineur de Gustav Mahler. Ce concert a été enregistré le 20 juin 2018 à la Philharmonie de Berlin.

► Le 30 décembre à 18 h

Concert de la Saint-Sylvestre

Sous la direction du chef russe et autrichien Kiril Petrenko, le Berlin Philharmoniker et le guitariste invité Pablo Sainz-Villegas, proposent un concert du Nouvel An enregistré le 31 décembre 2020 en Allemagne. On retrouve des airs de Beethoven, Rodrigo, Rimski-Korsakov et de Chostakovitch.

► Les 29 décembre à 20 h et le 31 décembre à minuit

Soirée hommage à Marius Petipa

Photo courtoisie, Valentin Baranovsky

La compagnie Mariinsky Ballet rend hommage au chorégraphe français Marius Petipa dans un spectacle enregistré le 11 mars 2018 dans sa salle de spectacle à Saint-Pétersbourg. Il y a des extraits des ballets La Belle au bois dormant, Le Lac des cygnes. Le songe d’une nuit d’été et Don Quichotte.

► Les 30 décembre (minuit) et 31 décembre (7 h)

Casse-Noisette

Photo courtoisie, David Herrero

Le Ballet du Capitole présente une relecture de Casse-Noisette remaniée par le chorégraphe français Kader Belarbi, sans l’imagerie de Noël et ses sapins géants. Cette prestation a été filmée le 29 décembre 2018 au Théâtre du Capitole à Toulouse.

► Le 31 décembre dès 9 h

Cosi fan tutte

Plusieurs chanteurs québécois font partie de cette production contemporaine de l’opéra Cosi fan tutte de Mozart enregistrée en février 2017 à l’Opéra national de Paris. On retrouve la mezzo-soprano Michèle Losier dans le rôle de Dorabella, le ténor Frédéric Antoun dans celui de Ferranndo et le baryton Philippe Sly dans le rôle de Guglielmo.

► Le 1er janvier à 11 h

Cendrillon

Photo courtoisie, Richard Hubert Smith

Enregistré en juin 2019 au Festival de Glyndebourne, l’opéra de Massenet met en vedette la soprano Danielle de Niese dans le rôle de Cendrillon, la mezzo-soprano Kate Lindsey dans celui du Prince Charmant et l’Orchestre philharmonique de Londres.

► Le 1er janvier dès 20 h

Lady Macbeth de Mzensk

Écrit en 1934 par Dmitri Chostakovitch, l’opéra Lady Macbeth de Mzensk raconte le drame de Katerina Ismaïlova dans la Russie du XIXe siècle qui tue son beau-père et son mari. Cette représentation, mise en scène par Krzysztof Warlikowski, a lieu dans un abattoir porcin. Elle a été filmée le 16 avril 2019 à l’Opéra national de Paris.

► Le 2 janvier à 15 h

À surveiller demain

MISSION : IMPOSSIBLE II

Photo courtoisie

Ethan Hunt (Tom Cruise) accepte la mission d’aller récupérer un virus génétiquement modifié, baptisé Chimera. Son ancien élève, Sean Ambrose (Dougray Scott), a volé l’antidote et se cache dans un laboratoire secret à Sydney.

► TVA / 19 h

LES OISEAUX SE CACHENT POUR MOURIR

Irlandais d’origine, le père Ralph de Bricassart (Richard Chamberlain) est muté en Australie pour ne pas avoir respecté son vœu d’obéissance. Il va faire la rencontre de Mary Carson (Barbara Stanwyck), une vieille dame riche, qui va tomber éperdument amoureuse de lui.

► ARTV / 20 h

RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE

Raphaël de Casabianca emmène Estelle Lefébure au nord du Kenya, à la rencontre de trois femmes exceptionnelles de la communauté Samburu. Sans jamais se plaindre de leur condition, Salehan, Dariah et Ritay représentent le cœur de la communauté.

► TV5 / 21 h

TOUT LE MONDE EN PARLE DE JEAN-MARC VALLÉE

Tout le monde en parle a décidé de rendre hommage au réalisateur Jean-Marc Vallée, décédé le 25 décembre dernier, avec un montage original de 30 minutes de ses trois passages dans l’émission. On pourra notamment entendre sa réaction après qu’il eut remporté le prix Emmy pour la série Big Little Lies en 2017.

► ICI Radio-Canada Télé / 22 h 30