La punition de Matt Murray terminée

Avec deux gardiens actuellement soumis au protocole relatif à la COVID-19, les Sénateurs d’Ottawa ont rappelé mardi Matt Murray de leur filiale de Belleville.

• À lire aussi: Jack Eichel à l’entraînement avec ses coéquipiers bientôt?

• À lire aussi: Seize passagers en moins

Inefficace dans la Ligue nationale de hockey cette saison, l’ancien des Penguins de Pittsburgh avait pris le chemin du club-école le 28 novembre après avoir été placé au ballottage la veille. Cependant, Anton Forsberg et Filip Gustavsson se retrouvent à l’écart en raison du coronavirus, de sorte que Murray est de retour dans la capitale fédérale.

L’athlète de 27 ans a disputé deux rencontres dans la Ligue américaine, obtenant une victoire et subissant une défaite. Il a cédé cinq fois en 61 tirs. À Ottawa, ses statistiques ont été beaucoup moins brillantes cette saison, car il a échappé ses cinq décisions, tout en conservant un taux d’efficacité de ,890.

Si le calendrier n’est pas sujet à de nouveaux bouleversements, les Sénateurs accueilleront les Penguins de Pittsburgh vendredi après-midi.

Le premier choix 2021 des Sénateurs signe

Les Sénateurs d’Ottawa ont accordé mardi un contrat d’entrée de trois ans au joueur d’avant Tyler Boucher.

Le patineur de 18 ans a été sélectionné au 10e rang du dernier repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey. Cette saison, sa première avec les Terriers de l’Université Boston, il a récolté trois points en 17 matchs.

«C’est un attaquant de puissance qui prône un style de jeu dur et physique, a déclaré le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, dans un communiqué. Avec la rondelle, il est fort et convaincant. Il mise sur un tir puissant et se dirige au filet. Ses bonnes mains constitueront un atout aux endroits où ça devient corsé.»

Boucher a totalisé 16 points en 29 sorties avec la formation américaine de développement lors des deux campagnes précédentes.