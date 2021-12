La solitude: une vraie plaie sociale

Je trouve que c’est un enfer d’être seule et je fus touchée par les propos de la dame qui vous écrivait ce matin. Elle se sent terriblement malheureuse, malgré le fait qu’elle ait des enfants, puisque ces derniers lui en veulent de ne pas avoir quitté un père qui a gâché leur enfance.

Moi aussi je suis seule, mais sans enfants. Être sans enfants est-il moins pire que d’avoir des enfants qui ne nous apprécient pas ? Trouver des amitiés en ces temps de pandémie, c’est mission impossible, puisque beaucoup d’activités en personne sont mises sur pause dans les endroits où nous pouvions jadis avoir des chances de socialiser.

En lisant cette lettre, je réalisais que nous avions elle et moi à peu près le même âge. Dites-lui que moi aussi je suis seule et que j’aimerais bien partager avec elle au téléphone ou par courriel. À cet effet, je vous laisse mes coordonnées, dans l’espoir que vous nous mettiez en communication.

Ne craignez pas de répondre à ma demande, car je suis adepte de toutes les formes de rencontres, même les plus inusitées, car je ne vois pas de différence entre jaser avec une personne que je croise sur la rue pour la première fois, ou une rencontre qui est facilitée par un ou une intermédiaire. Entre vous et moi, ne pensez-vous pas que communiquer c’est vital, et que ça l’est encore plus quand on vieillit.

Jocelyne M.

Je ne peux malheureusement pas accéder à votre demande. De un, parce que cela me mettrait dans une position d’intermédiaire que mes fonctions au Journal ne m’accordent pas. Et de deux, parce que cette personne, comme la majorité de ceux et celles qui m’écrivent, le font sous le couvert de l’anonymat.

J’abonde dans votre sens quand vous dites que communiquer est vital pour l’être humain. Ce qui m’étonne cependant, c’est qu’autant de gens aient autant de mal à se lier avec leurs semblables. Sommes-nous devenus méfiants au point de ne pouvoir se risquer à parler à quelqu’un ? Vous en particulier qui avez une telle ouverture face aux rencontres fortuites, comment se fait-il que vous n’ayez pas réussi, au fil des ans, à vous tisser un petit cercle de connaissances amicales?

Oui, la pandémie nous a reclus chacun chez nous, mais il y avait un avant, à cette pandémie. Où sont-ils vos amis d’avant la pandémie ? Sans vouloir vous juger d’aucune façon, j’ose vous demander si vous avez pris la peine d’entretenir vos relations amicales ? Beaucoup de gens oublient malheureusement de le faire, s’imaginant à tort que ça se fera tout seul. Pensez-y la prochaine fois que vous entrerez en relation avec quelqu’un que vous souhaitez maintenir présent dans votre vie.