Le CH de retour après la pause forcée

Les Canadiens de Montréal renoueront avec l'action, ce soir, alors qu'ils visiteront le Lightning de Tampa Bay.

• À lire aussi: Une vedette slovaque avec le Canadien?

• À lire aussi: Seize passagers en moins

• À lire aussi: L’avant-match à la loupe

Ainsi, le duel aura lieu malgré les nombreux cas de COVID-19 qui affligent les deux équipes.

En effet, chez le Tricolore, c'est Artturi Lehkonen, Laurent Dauphin, Mike Hoffman, Tyler Toffoli (également blessé) ainsi que plus récemment, Jake Allen, Joel Edmundson (également blessé), Jeff Petry, Ben Chiarot et Chris Wideman qui sont sous le protocole de la COVID-19. Et il ne faut pas oublier les blessures à Carey Price, Shea Weber, Christian Dvorak, Josh Anderson, Mathieu Perreault et Joel Armia, notamment.

C'est donc dire que c'est l'équipe B (ou C ou D) du Bleu-Blanc-Rouge qui se mesurera à la formation floridienne.

La situation est similaire chez le Lightning alors que les deux gardiens réguliers de l'équipe, Andrei Vasilevskiy et Brian Elliott, sont affligés par le coronavirus. Maxime Lagacé et Hugo Alnefelt ont été rappelés pour l'occasion.

De plus, Mikhail Sergachev, Anthony Cirelli, Pierre-Édouard Bellemare et Andrej Sustr sont également sous le protocole de la COVID-19, tout comme l'entraîneur-chef, Jon Cooper.

Comme si ce n'était pas assez, la formation de la Floride devrait également être privée des services de Nikita Kucherov et Brayden Point, tous deux blessés, mais près d'un retour.

Le Lightning (44 points) est au premier rang du classement de la section Atlantique alors que le CH (17 points) est bon dernier.