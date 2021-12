Les miraculés: le cœur en or de Justin

Un jeune de 16 ans de Thetford Mines pourra enfin vivre sa vie d’adolescent après avoir subi il y a deux mois une chirurgie cardiaque en raison d’une malformation décelée alors qu’il n’avait que quelques jours de vie.

• À lire aussi: Les miraculés: sa main gauche tranchée

Justin Fillion attendait avec impatience cette opération. Peu après sa naissance, on lui a diagnostiqué une malformation cardiaque nommée tétralogie de Fallot.

À peine âgé de cinq semaines de vie, Justin a subi une première chirurgie à cœur ouvert afin de corriger la malformation. Il était prévu qu’il subisse une seconde opération quelques années plus tard, dans le but de remplacer sa valve pulmonaire.

« Mais c’est arrivé un peu plus tôt que prévu, le cœur allait moins bien », relate Caroline Roy, la mère de Justin.

« Ce que je ressentais, c’était surtout la fatigue. C’était plus que la normale des garçons de mon âge », ajoute Justin.

C’est en octobre que le grand jour est arrivé. Justin est resté un peu moins d’une semaine au CHUL à Québec, avant de rentrer à la maison.

Un long périple

Entre les deux opérations, l’adolescent a dû faire preuve de patience et de courage. C’est vers l’âge de 10 ans qu’il a réalisé qu’un problème médical l’obligeait à être « un peu plus à l’écoute de son corps ».

De manière générale, Justin devait gérer ses efforts physiques, ce qui n’est pas toujours évident pour un jeune garçon. L’objectif était d’éviter qu’il tombe en insuffisance cardiaque, puisque la valve pulmonaire laissait fuir une trop grande quantité de sang vers le ventricule droit. Dans un tel contexte, le cœur peut devenir trop gros et ainsi entraîner une insuffisance.

« Mais on a été beaucoup rassuré par les suivis de l’équipe de cardio du CHUL », fait valoir la mère de Justin.

Le jeune homme avait des suivis chaque année, afin de s’assurer que tout allait bien.

Un pénible confinement

Déjà affecté par le confinement de la pandémie, Justin a dû s’isoler de façon plus intense, cet été, afin d’éviter d’être contaminé par un virus et tomber malade. Il était nécessaire qu’il soit en forme pour subir sa chirurgie à cœur ouvert.

Il fait également l’école à la maison. « C’est une grosse étape de passée. C’était beaucoup de stress durant cette période, mais on peut dire que tout s’est bien passé et que tout finit bien », s’enchante le jeune homme.

Justin retournera en classe après les Fêtes, moment qu’il attend avec impatience.

« J’ai vraiment hâte de retourner à l’école et reprendre ma vie sociale », confie Justin.

Un cœur de philanthrope

Il est présentement en secondaire 5, dans un programme d’éducation internationale. Dans le cadre de ses études, Justin doit présenter un projet personnel pour une cause qui lui tient à cœur.

Il a choisi la Fondation En cœur, puisqu’elle l’a accompagné et épaulé tout le long de son parcours. « Ce qui me ressemble le plus, c’est de donner au suivant ».

Il a donc organisé une randonnée aux flambeaux, l’événement Tous en cœur pour nos p’tits cœurs prévu le soir du 22 janvier prochain. « Tous les dons amassés iront à la Fondation En Cœur », précise-t-il.

► Les détails de la randonnée aux flambeaux sont publiés sur l’événement Facebook

Qu’est-ce que la tétralogie de Fallot ?

Malformation cardiaque présente à la naissance, caractérisée par quatre anomalies :

1. Une communication interventriculaire (CIV)

2. Une sténose de l’artère pulmonaire

3. Un déplacement de l’aorte qui se retrouve « à cheval » sur la communication interventriculaire

4. Une hypertrophie ventriculaire droite (augmentation anormale de l’épaisseur du ventricule droit)

À VOIR AUSSI