Procès de Ghislaine Maxwell: les délibérations reprennent sous la menace de la COVID

Le jury au procès de l'ex-mondaine britannique Ghislaine Maxwell, jugée à New York pour trafic sexuel, a repris ses longues délibérations mardi, la juge fédérale s'alarmant de la menace de l'épidémie de COVID-19 sur les parties prenantes.

S'inquiétant d'un «pic astronomique» des cas de contaminations au variant Omicron ces derniers jours à New York, la juge Alison Nathan a justifié la prolongation des délibérations jusqu'à 18h00 ce mardi et éventuellement mercredi soir.

«Nous sommes dorénavant confrontés à un risque de plus en plus élevé» que les jurés et les participants au procès contractent la COVID-19 et soient contraints à la quarantaine, a déclaré Mme Nathan à la reprise des délibérations.

Le procès au tribunal fédéral de Manhattan contre Ghislaine Maxwell a commencé le 29 novembre et les débats ont pris fin le 20 décembre. Depuis lors, et après une pause pour Noël, les six femmes et six hommes du jury populaire délibèrent plusieurs heures par jour dans le secret, mais sans parvenir à se mettre d'accord sur un verdict.

Ils doivent décider de la culpabilité ou de l'innocence de l'ancienne compagne de l'influent financier américain Jeffrey Epstein accusé de crimes sexuels, mais qui s'est suicidé en prison à l'été 2019, avant son procès.

Mme Maxwell, qui a eu 60 ans le jour de Noël, passe les fêtes de fin d'année dans une prison de New York où elle est incarcérée depuis l'été 2020, poursuivie entre autres pour avoir fourni à M. Epstein entre les années 1994 et 2004 des jeunes filles mineures exploitées sexuellement.

Le jury n'est pas censé délibérer jeudi et vendredi, veille du Nouvel An. «Il est temps de s'organiser pour continuer de délibérer jusqu'à ce que l'on trouve un verdict», a insisté la juge.

Détentrice d'une triple nationalité britannique, française et américaine, Ghislaine Maxwell risque des dizaines d'années de prison si elle est jugée coupable des six crimes qui lui sont imputés, tous en lien avec des violences sexuelles commises par Jeffrey Epstein sur quatre victimes, mineures à l'époque des faits, et qui ont témoigné durant le procès.

La fille du magnat britannique de la presse Robert Maxwell (mort en 1991) plaide non coupable.

