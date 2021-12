Tuukka Rask pourrait jouer pour les Bruins en janvier

Aux dires de l’entraîneur-chef des Bruins de Boston, Bruce Cassidy, le gardien Tuukka Rask pourrait être prêt à jouer dans trois semaines.

Actuellement joueur autonome sans compensation, le Finlandais a déjà mentionné qu’il n’accepterait d’évoluer uniquement avec l’équipe du Massachusetts dans l’éventualité d’un retour au jeu. Il a consacré les derniers mois à sa remise en forme après avoir été opéré en juillet pour une déchirure à la hanche. Le vétéran a travaillé régulièrement avec l’instructeur des gardiens des Bruins, Bob Essensa, au cours des récentes semaines.

Conséquemment, Cassidy se croise les doigts pour revoir Rask en uniforme vers la mi-janvier. Un séjour à l’extérieur couronné par une visite chez le Canadien de Montréal le 12 janvier pourrait être le moment idéal à ce sujet, même toute prédiction ici est prématurée.

«Nous devions prendre une décision. Si nous sommes à l’étranger, on voyage. Dans l’un de ces jours de congé sur la route, comment allons-nous lui donner ce qu’il nécessite, tout en suivant nos activités régulières? Cela a été discuté. S’il ne vient pas avec nous, où pourra-t-il travailler? Il y avait Providence. Des joueurs blessés y sont, donc l’idée était sur la table», a expliqué le pilote au site NHL.com.

Le contrat

Toutefois, il faudra régler les enjeux contractuels avant d’aller de l’avant avec le projet. L’été dernier, Rask disait ne pas rechercher un pacte de 7 millions $ par année, tout en exprimant sa fierté d’avoir passé toute sa carrière avec une seule organisation. Et ses coéquipiers lui en sont également reconnaissants.

«Tuukka est l’un des meilleurs gardiens au monde et s’il revient à ce niveau, ce sera excellent, a affirmé l’attaquant Brad Marchand. Il a évidemment le talent. Quand vous tirez vers lui et que vous le voyez devant son filet, il est si calme. Il est l’un de ces gars aux habiletés tellement impressionnantes et c’est pour cette raison qu’il a été l’un des meilleurs gardiens de la ligue dans les 10-15 dernières années.»

En 2020-2021, Rask a présenté une fiche de 15-5-2, une moyenne de buts alloués de 2,28 et un taux d’efficacité de ,913. Pendant la campagne actuelle, les Bruins s’en sont remis à Jeremy Swayman et Linus Ullmark pour défendre leur cage.