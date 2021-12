Une condition de jeu «non négociable» chez les Jets

Les Jets de Winnipeg entendent se servir du bon gabarit de leurs attaquants pour faire la vie dure à leurs rivaux durant les prochaines semaines et obtenir du succès dans la course pour une place en séries éliminatoires.

Effectivement, au moment où l’équipe manitobaine doit patienter avant de reprendre le jeu, le classement de l’Association de l’Ouest est serré. Malgré une fiche de 14-11-5, elle ne participerait pas aux duels d’après-saison si ceux-ci commençaient maintenant. Pour espérer gagner des échelons, les Jets auront à compliquer la tâche des défenseurs et gardiens adverses. Avec des joueurs comme Pierre-Luc Dubois (6 pi et 2 po et 205 lb), ils possèdent les atouts pour le faire, d’après l’arrière Nate Schmidt.

«En regardant nos attaquants, je vois plusieurs gars capables d’effectuer des jeux. Beaucoup d’entre eux peuvent accomplir des trucs avec la rondelle, ce qui peut donner du temps et de l’espace. Lorsqu’il y a quelqu’un devant le filet [...] et que nous, les défenseurs, sommes poussés vers notre gardien ou dans notre zone, c’est nettement plus difficile de fermer les ouvertures. Et, à l’inverse, si les attaquants ne font pas cela, les arrières adverses peuvent demeurer à leur endroit habituel pour assurer leur couverture en réduisant temps et espace», a expliqué le porte-couleurs des Jets au quotidien «Winnipeg Sun», lundi.

«Je crois que cette présence au filet ennemi est non négociable pour notre groupe», a-t-il renchéri.

Exemple à suivre

Schmidt est bien placé pour aborder la situation, car il a évolué avec les Capitals de Washington dans les premières années de sa carrière au sein de la Ligue nationale. Il a vu de gros noms produire au bon moment, mais ils avaient besoin d’aide pour ce faire.

«Quand j’étais là-bas, il y avait un Tom Wilson dans l’enclave. Puis, soudainement, [Nicklas] Backstrom et [Alexander] Ovechkin obtenaient un peu plus de temps. Ce n’est pas ce que les défenseurs rivaux veulent. C’est d’affronter ces gars-là s’ils ont plus de marge de manœuvre, a-t-il dit. Il est plus facile de jouer contre eux lorsqu’ils ont moins d’espace, c’est-à-dire quand vous êtes devant eux à leur arrivée dans votre territoire.»

Chez les Jets, certains pourraient donc être appelés à jouer davantage le jeu de Wilson.

«Si Jansen Harkins se dirige au filet, et que Kyle Connor et Pierre-Luc Dubois peuvent avoir plus de temps en zone offensive pour travailler, c’est bien pour nous, a considéré Schmidt. C’est comme cela qu’il faut voir le tout. [...] L’attaquant doit se dire : "je prendrai toutes les secondes que tu me donneras. J’en ai besoin. Donc, plus d’espace et de temps, c’est bien, et pour un gars comme moi, c’est encore mieux."»

Certains joueurs d’avant préfèrent demeurer en périphérie, mais il ne s’agit pas nécessairement d’une recette gagnante.

«C’est facile de demeurer à l’extérieur. Vous n’êtes pas frappé si souvent, vous ne recevez pas de coups de bâton ou de doubles-échecs. Sauf que ça reste un sport dur.»