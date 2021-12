Une somme record

Photo courtoisie

La soirée Chantons pour Elles, soirée-spectacle au profit de la Fondation Jonction pour Elle présentée le 16 novembre dernier au Centre des congrès de Lévis, sous la coprésidence d’honneur de Jacques Tanguay, d’Ameublements Tanguay, et sa conjointe, Suzanne Boulanger, a dépassé toutes les attentes avec la participation de 460 personnes qui se sont mobilisées pour amasser la somme record de 281 200$. Notons les présences lors de cette soirée de Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, de même que des députés Marc Picard (Chutes-de-la-Chaudière), Stéphanie Lachance (Bellechasse,) Isabelle Lecours (Lotbinière), Luc Provençal (Beauce-Nord) et du maire de la Ville de Lévis, Gilles Lehouillier. Ces fonds serviront à combler les besoins toujours croissants de la maison d’hébergement Jonction pour Elle de Lévis, qui accueille des femmes et des enfants victimes de violence conjugale et vivant sur les territoires de Lévis, de Bellechasse, de Lotbinière et de Nouvelle-Beauce.

Succès foudroyant

Photo courtoisie

La troisième campagne du don de manteaux «Donnez bonheur et chaleur», qui se déroulait dans toutes les 14 boutiques Chlorophylle du Québec, depuis le début novembre, où l’on offrait la possibilité à celui ou celle qui ramenait un manteau de seconde main d’obtenir 75$ de rabais sur un manteau d’hiver neuf pour adulte, a obtenu un succès foudroyant. Au total, ce sont 862 personnes (familles, hommes ou femmes dans le besoin) qui recevront un manteau de seconde main à travers les 12 organismes participants. Pour une première fois, il y avait la possibilité de faire un don en argent. Ainsi, dans tout le réseau et sur le site web chlorophylle.com, près de 850$ ont été amassés et seront partagés encore là entre les organismes participants.

Générosité des Fêtes

Photo courtoisie

Le Club Lions St-Étienne, St-Nicolas, St-Rédempteur a tenu, début décembre, des guignolées à l’entrée du Métro Laroche de Saint-Étienne et à Saint-Rédempteur. Dans les deux cas, la population a fait preuve de générosité: il en a résulté qu’un chèque de 2200$ a été remis au Service d’entraide de Saint-Étienne et un autre de 1444$, au Service d’entraide de Saint-Rédempteur. Sur la photo, de gauche à droite: Jean-Pierre Tremblay, président du Club Lions St-Étienne, St-Nicolas, St-Rédempteur; Jacynthe St-Hilaire, présidente du conseil d’administration du Service d’entraide de Saint-Étienne, et Michel Lehoux, responsable de la guignolée. À l’extrême droite: Denis Ouellet, responsable de la Guignolée de Saint-Rédempteur.

En souvenir

Le 28 décembre 1981. Naissance, à l'hôpital général de Norfolk, en Virginie, d’Elizabeth Jordan Carr, le premier bébé éprouvette des États-Unis (né de la procédure de fécondation in vitro) et le 15e au monde. Elle pesait 5 livres et 12 onces. Un an plus tard, elle se trouvait sur la couverture du Life Magazine (photo) de novembre 1982.

Anniversaires

Carl Larouche (photo), ex-journaliste sportif de télévision à TVA Québec, 63 ans... Martin Kaymer, golfeur professionnel allemand (PGA), 37 ans... John Legend, compositeur, pianiste, chanteur et acteur américain, 43 ans... Patrick Rafter, joueur de tennis australien, 49 ans... Martin Everell, ex-animateur/journaliste, 60 ans... Raymond Bourque, ex-joueur de hockey de la LNH (Boston, Colorado), 61 ans... Denzel Washington, acteur américain, gagnant de deux Oscars, 67 ans... Jean Soulard, ex-chef des cuisines au Fairmont Le Château Frontenac, 69 ans... Bill Lee, dit Spaceman, ancien lanceur des ligues majeures (Expos 1979-1982), 75 ans.

Disparus

Le 28 décembre 2016: Debbie Reynolds (photo avec sa fille Carrie Fisher), 84 ans, actrice américaine... 2019: Jeremy H. Reitman, 72 ans, le petit-fils des fondateurs de l'enseigne montréalaise de vêtements Reitmans... 2018: Amos Oz, 79 ans, poète, romancier et essayiste israélien... 2017: Rose Marie, 94 ans, actrice qui tenait le rôle de Sally Rogers dans la populaire série télévisée des années 1960 The Dick Van Dyke Show... 2012: Jon Finch, 71 ans, acteur britannique... 2008: Valérie Letarte, 47 ans, animatrice et chroniqueuse à la radio et à la télévision de Radio-Canada de 1998 à 2007... 2008: Gérald «Gerry» Joly, 74 ans, l’auteur, compositeur et interprète de l'immortelle chanson Mille après mille... 1999: Clayton Moore, 85 ans, acteur américain (The Lone Ranger)... 1983: Dennis Wilson, 39 ans, batteur des Beach Boys mort par noyade en Californie... 1962: Hector Charland, 79 ans, comédien et acteur québécois.