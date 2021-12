Une travailleuse de la santé de Toronto pourrait être expulsée parce qu'elle a eu un bébé

Alors qu’elle a passé plus de 2000 heures à soigner des patients malades et âgés au début de la pandémie, une femme nigériane, mère de quatre enfants, risque d’être expulsée du Canada, car elle a cessé de travailler au début de sa grossesse pour des raisons médicales.

Idayat Saka , mère de quatre enfants de 33 ans, vit à Toronto. Elle a cessé de travailler au début de son troisième trimestre de grossesse en raison de complications à haut risque» liées à des accouchements par césarienne antérieurs, a rapporté le Global News.

Ce dont elle ne se doutait pas c'est que sa décision, prise sous conseil de son médecin, serait plus tard utilisée pour lui refuser la résidence permanente au Canada.

La trentenaire a passé plus de 2000 heures à soigner des patients malades et âgés en Ontario depuis le début de la pandémie de COVID-19, notamment pendant les troisième et quatrième vagues mortelles du virus.

Elle a demandé la résidence permanente au Canada dans le cadre d'un programme spécial mis en place par l'ancien ministre libéral de l'Immigration Marco Mendicino. Ce programme vise à reconnaître le «service exceptionnel» des demandeurs d'asile qui ont travaillé en première ligne de la pandémie en leur offrant la possibilité de rester au pays.

Mme Saka est une employée acharnée, elle a repris son poste moins de trois mois après avoir accouché en juin 2020 par césarienne et travaille à temps plein.

Mais cela ne semble pas suffire et sa demande a été rejetée par le ministère responsable des programmes et des services d’immigration, parce qu'elle ne répondait pas à l'une des exigences de base du programme. Celle-ci contraint les demandeurs à avoir travaillé au moins 120 heures entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020. Or, durant cette période, Idayat Saka était enceinte et son médecin lui avait recommandé de ne pas travailler pour la protéger elle et son bébé.

Arrivés au Canada il y a quatre ans, après avoir déclaré que leurs vies avaient été menacées par des hommes armés, Mme Saka, son mari et deux de leurs enfants pourraient bientôt être expulsés vers le Nigeria. Ses plus jeunes fils, âgés de trois et un ans, ne peuvent pas être expulsés parce qu'ils sont Canadiens.

Mme Saka a fait appel à la décision devant la Cour fédérale, si elle gagne, sa demande sera renvoyée à un autre agent d'immigration pour un réexamen.

« J’ai travaillé pour cela et je travaille toujours », a-t-elle déclaré, estimant avoir gagné le droit de rester au Canada.