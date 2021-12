2022: pas trop sûre de vouloir te rencontrer...

Vous souvenez-vous de décembre 2020 ? De l’espoir débridé avec lequel on s’apprêtait à accueillir 2021 ? Cette année bénie, pensait-on dur comme fer, serait celle de la fin de la pandémie et du retour à la « normale » d’avant.

Ouais... Comme disent les Anglais : famous last words...

Grâce à l’arrivée providentielle des vaccins contre la COVID-19, 2021 fut toutefois loin d’être une perte totale. Sans eux, la catastrophe aurait viré à l’apocalypse.

Et 2022 ? À l’aube déjà de notre troisième année de pandémie, bien malins les devins ! Vous me permettrez donc de me limiter à une courte liste de souhaits pour l’année à venir. Doublée néanmoins – analyse politique oblige – de ce qui, plus probablement, pourrait s’ensuivre.