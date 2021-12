CHAMBERLAND, Rita



À son domicile le 24 décembre 2021, est décédée à l'âge de 81 ans et 10 mois Mme Rita Chamberland, fille de feu Mme Alfreda Lévesque et de feu M. Luc Chamberland. Elle demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lade 9 h à 10 h 20.et de là au columbarium de la Résidence funéraire Daniel Caron de Saint-Pascal. Elle était la sœur de: feu Michel (Dolores Deschênes), Gisèle (feu René Lagacé), Aline (Guy Viel), feu Rosaire (Francine St-Pierre), Marc (Nathalie Michaud). Sont aussi attristés par son départ son filleul, Luc Chamberland, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Des remerciements sont adressés au Dr Mario Lebel et à toute l'équipe médicale qui l'ont accompagnée pendant ses derniers moments. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la