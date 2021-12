ROUSSIN, Irène Labonté



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 24 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Irène Labonté, épouse de feu monsieur Maurice Roussin. Elle était la fille de feu Albert Labonté et de feu Anna Boutin. Elle demeurait à St-Narcisse-de-Beaurivage. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Yvon (Danielle Fortier), Cyrille (Carole Lagacé) Germain, Jacques (Sylvie Morin), Michel (Sylvie Bourdon), Nicole (Réjean Daigle), Lise (Guylain Bolduc); ses petits-enfants: Jennifer (Frédéric Matte), James (Stephanie Segura), Steve, Stéphanie (Charles-Alexandre Deschenes), Guillaume, Valérie (Dave Jackson), Chrystelle, Sandra (Keven Houde), Jimmy (Jessie Bergeron-Côté), Yann (Florence Dumont); ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Liane (feu Patrick Pelletier), Simone (Guy Fillion), feu Léandre, Noël (Francine Trudel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roussin: feu Roger, Jean-Guy, Georgette (feu Roger Gauthier), Huguette (feu Rock Benoit); plusieurs neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Apollinaire pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera auà compter de 9h.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire