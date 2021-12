COVID-19 chez le Canadien: au tour de Paul Byron et Cayden Primeau

Deux joueurs du Canadien de Montréal, soit l'attaquant Paul Byron et le gardien Cayden Primeau, doivent maintenant suivre le protocole de la Ligue nationale de hockey relatif à la COVID-19, a annoncé leur équipe mercredi.

Les noms de Byron et Primeau s'ajoutent à ceux des attaquants Laurent Dauphin, Mike Hoffman, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli, ainsi que des défenseurs Ben Chiarot, Joel Edmundson, Jeff Petry, Chris Wideman et du gardien Jake Allen, toujours soumis au protocole du circuit.

L'entraîneur des gardiens de l'équipe, Éric Raymond, se trouve également dans la même situation.

En principe, Primeau aurait pu défendre la cage des siens jeudi face aux Hurricanes de la Caroline, mais tout indique que le Québécois Samuel Montembeault renouera avec l’action. Mardi, il a aidé les siens à soutirer un point au Lightning de Tampa Bay dans une défaite de 5 à 4 en prolongation.

