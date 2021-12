Échos sur la ville: Le don de faire rire

La 2e présentation de l’événement « Le don de faire rire », tenu le 7 décembre dernier au profit de la Fondation Réno-Jouets et du Fonds Antoine, a permis d’amasser 100 200 $. Présentée par Bellemare arpenteurs-géomètres, la soirée était sous la présidence d’honneur de Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale. Sur la photo, dans l’ordre habituel : l’imitateur André-Philippe Gagnon, Sylvain Parent-Bédard de la Fondation Antoine, Annie Asselin de la Fondation Réno-Jouets, la présidente d’honneur Geneviève Guilbault, la mascotte de la Fondation Charitable, et les humoristes P-A Méthot et Cathleen Rouleau.

Cadeau utilitaire

L’équipe de direction de Vachon École de conduite supérieure, de Sainte-Marie, Saint-Georges et Lévis, a remis récemment à l’organisme Ressources-Naissances de Lévis, un cadeau d’une utilité certaine, soit un siège d’auto pour les bébés. Pendant toute l’année 2022, selon les demandes, l’école de conduite en offrira aux jeunes mères qui en auront besoin. De gauche à droite sur la photo : Marcel Vachon, copropriétaire de Vachon École de conduite supérieure, Isabelle Bolduc, intervenante communautaire, Ressources-Naissances, Lise Champagne, présidente de Vachon École de conduite supérieure, Patricia Cloutier, directrice générale, Ressources-Naissances, et Samuel Vachon, copropriétaire de Vachon École de conduite supérieure.

Noël des enfants

Les 200 enfants issus de familles défavorisées des arrondissements des Rivières, de La Cité-Limoilou et de Charlesbourg n’oublieront certes pas ce Noël bien différent par sa nouvelle formule adaptée à la pandémie, mais tout aussi magique ! En effet, une cinquantaine de lutins bénévoles de la Fondation Le Petit Blanchon ont parcouru les routes, dès 8 h, le samedi 18 décembre dernier, afin de remettre en mains propres les cadeaux longtemps désirés d’une valeur de 100 $. En prime, les enfants ont reçu un bas de Noël d’une valeur de 75 $ rempli à ras bord de surprises de toutes sortes. Le Noël des enfants de la Fondation Le Petit Blanchon est rendu possible grâce aux commanditaires, partenaires (Toys’R’Us des Galeries de la Capitale) et amis de la Fondation. Sur la photo, Stéphane Dion (à gauche) et Christian Lacroix, membres du comité organisateur, posent en compagnie de Lyne Boivin, organisatrice de l’événement.

En souvenir

Le 29 décembre 1989. Le Canada devient le premier pays du monde à interdire l'usage du tabac à bord de ses avions. La loi sur la santé des non-fumeurs prohibe également le tabac dans tous les lieux de travail de compétence fédérale, sauf dans les endroits prévus à cette fin et répondant aux normes exigées. L'interdit s'applique aussi aux autobus interurbains et aux trains comptant moins de trois wagons.

Anniversaires

Gaston Bélanger, (photo) des Promotions sportives GB de Beauport...Nicolas Lacroix, du FM 93...Gabrielle Destroismaisons, chanteuse québécoise, 40 ans...Jude Law, acteur britannique, 49 ans...Laurent Gerra, humoriste, imitateur et acteur français, 54 ans...Antoine Durand, comédien québécois, 60 ans...Jon Voight, acteur américain, père d’Angelina Jolie, 83 ans.

Disparus

Le 29 décembre 2020 : Pierre Cardin (photo), 98 ans, couturier français, styliste visionnaire et pionnier du prêt-à-porter... 2017 : Guy Joron, 77 ans, ancien ministre péquiste (1977-1980) et philanthrope... 2016 : William Salice, 83 ans, l’inventeur de l’œuf Kinder... 2016 : F. Ross Johnson, 85 ans, homme d'affaires canadien... 2014 : Guy Samson, 84 ans, artisan de radio (CKCV) et de la télévision (Télé-Capitale)... 2014 : Éric Larivière, 46 ans, réalisateur commercial (télé)... 2013 : Catherine Bégin, 74 ans, comédienne et actrice québécoise... 2009 : René Dionne, 80 ans, historien, professeur émérite à l’Université d’Ottawa... 2008 : Ted Lapidus, 79 ans, grand couturier français... 2006 : Bernard Gonnet, 60 ans, directeur de l'école de ski de Stoneham pendant près de 20 ans... 2006 : Michel Plasse, 58 ans, ex-gardien de but de la LNH... 2002 : Carl Schwende, 82 ans, considéré comme le père du Panthéon des sports du Québec.