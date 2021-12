Le tremblement de terre en Abitibi lié aux activités minières

Le tremblement de terre de magnitude 4 survenu mardi soir en Abitibi-Témiscamingue est lié aux activités minières de la région, selon l’entreprise Agnico Eagle, qui y exploite deux importantes mines.

Dans un avis publié sur son site web mercredi, l’entreprise explique que «des activités de sautage ont précédé cet événement sismique d’environ 60 minutes».

«Les vibrations résultant de ces opérations respectaient, quant à elles, la norme de la directive 019 de l’industrie minière du gouvernement du Québec», est-il écrit.

Selon Séismes Canada, l’épicentre du séisme de magnitude 4 sur l’échelle de Nuttli est survenu à 18h22 tout près de la mine d'or LaRonde, à 16 kilomètres de Malartic et à 42 kilomètres de Val-d’Or.

Selon une multitude de commentaires publiés sur Facebook, les secousses ont été ressenties jusqu’à Rouyn-Noranda.

«L’événement sismique a été localisé à environ 2.9 kilomètres sous terre où nous menons nos activités d’exploitation. Les employés travaillants sous terre, au moment de l’événement, ont tous été remontés à la surface. Il n’y a eu aucun blessé suite à cet événement», a confirmé Agnico Eagle.

Le quart de travail de nuit a été annulé, et la minière confirme avoir terminé les inspections. Aucun blessé ni dommage matériel n’a été rapporté.

«L’activité minière souterraine engendre inévitablement des réajustements normaux du massif rocheux. La grande majorité des événements associés à ces réajustements (activité microsismique) est de faible ou très faible intensité et n’est pas toujours perceptible de la surface. Par contre, il arrive à l’occasion que certains événements de plus grande intensité soient générés et ressentis par l’être humain, ce qui a été le cas le 28 décembre», explique Agnico Gold.

Un système de surveillance sismique est installé pour ressentir les secousses, dont plus de 100 capteurs souterrains et en surface.

Le complexe minier de LaRonde est un des plus important en Amérique, et la mine, la plus profonde du continent. Selon un reportage récent de «La Presse», la mine a produit 6 millions onces d’or depuis son ouverture en 1988.

