Les Canadiens grandement préoccupés par l’Inflation, selon la Banque CIBC

Après presque deux ans d’urgence sanitaire, les préoccupations économiques numéro un des Canadiens sont axées sur l’inflation (66 %) et l’incertitude causé par la pandémie (36 %), rapporte le sondage annuel de la Banque CIBC.

En raison de la hausse du coût de la vie, 37 % des Canadiens se sont endetté davantage en 2021, alors que les dépenses dépassent de plus de plus leur revenu mensuel. De ce nombre, un peu plus du quart (27 %) prévoit une amélioration de leur situation financière dans la prochaine année.

Le remboursement de leur dette est donc le principal objectif des Canadiens pour l’année 2022 (20 %), selon le sondage publié mercredi.

«Il est compréhensible que le paysage économique de 2022 inquiète les Canadiens, mais il est important qu'on mette de l'ordre dans nos finances personnelles, surtout si les biens, les services et la dette commencent à nous coûter plus cher», a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements à la Banque CIBC.

Réduire le stress financier

Lorsque questionnés à ce sujet, près de la moitié des participants au sondage (47 %) ont mentionné que le bien-être financier découle de l’absence de stress liés à l’argent.

La moitié des répondants (50 %) aimeraient mieux épargner, tandis que 49 % conviennent qu’ils doivent améliorer la gestion de leurs finances en 2022.

«Il est essentiel de trouver des moyens pour atténuer le stress financier, car il s'agit manifestement d'un facteur déterminant dans le bien-être global. Le fait d'avoir un plan favorisant la réalisation de ses ambitions à long terme ainsi qu'une bonne compréhension des liquidités mensuelles peut contribuer à réduire le stress de façon significative. C'est pourquoi nous recommandons de demander de l'aide à un expert financier, qui pourra élaborer un tel plan pour vous aider à atténuer les pressions et vous mettre sur la bonne voie vers l'atteinte de vos ambitions», a ajouté Mme Lucreziano.