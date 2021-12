Plusieurs Québécois font leur entrée dans l’Ordre du Canada

De nombreux Québécois feront leur entrée dans l’Ordre du Canada. Le comédien Marc Labrèche et le coureur olympique Bruny Surin font partie des personnalités sélectionnées à titre de membres par la Gouverneure générale Mary Simon.

Celle-ci a dévoilé mercredi les noms de 135 personnes qui se joindront au club honorifique comportant déjà plus de 7500 compagnons depuis sa création en 1967.

Les plus hauts honneurs reviennent à Murray Sinclair et à Yann Martel, nommés compagnons de l’Ordre du Canada.

Né en Espagne de parents d’origine canadienne-française, l’écrivain Yann Martel a remporté au début des années 2000 de nombreux prix prestigieux pour son troisième roman, L’Histoire de Pi. Le roman lui avait d’ailleurs valu le Prix du Gouverneur général.

L’avocat anishinaabe Murray Sinclair est honoré pour son expertise en droit autochtone et pour son travail à l’effort de réconciliation avec les Premières Nations.

Au rang des Officiers se joindront entre autres Louise Trottier, qui a travaillé à la reconnaissance du patrimoine industriel du pays, et Neil Bissoondath, écrivain et universitaire dont les travaux sur le multiculturalisme ont fait date.

Mis à part Marc Labrèche et Bruny Surin, d’autres Québécois ont été choisis en tant que membres de l’Ordre, dont Yves Lambert, musicien et cofondateur de la Bottine souriante; Pierre Legendre, scientifique; Jean Houde, directeur financier; Francine Bois, directrice générale du Salon du livre de 1990 à 2018; Alexander Reford, horticulteur et promoteur de la diversité biologique du Québec et du Canada.

Les personnes honorées seront appelées à une cérémonie qui se tiendra en 2022.

L’Ordre du Canada a pour but d’honorer les Canadiens de tous les milieux «dont les services transforment notre société, dont les innovations stimulent notre imagination et dont la compassion unit nos collectivités».

À VOIR AUSSI