Politique québécoise: les Méritas 2021

Quels sont les députés de notre Assemblée nationale qui sont ressortis du lot durant cette année 2021 ? Voici mes choix.

Ian Lafrenière

Méritas « Travail »

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

J’essaye de ne pas nommer la même personne deux années de suite. Celui-ci me force la main. J’aime sincèrement son approche politique. Ce ministre travaille fort et il travaille bien. Il respecte les gens et il attire le respect. Son chef l’aiderait en s’intéressant une coche de plus au dossier autochtone.

Monique Sauvé

Méritas « Révélation »

Photo Simon Clark

On connaissait assez peu cette députée libérale. Dans les débats concernant la tragédie dans les CHSLD, elle s’est montré une porte-parole efficace. Évitant l’exagération ou la partisanerie, elle a gardé le ton juste pour porter la voix des familles éplorées. Elle est une voix crédible pour les aînés du Québec, qui en ont bien besoin.

Émilise Lessard-Therrien

Méritas « Représentation régionale »

Photo courtoisie

La députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue porte les couleurs de Québec solidaire. Les deux autres députés de l’Abitibi étant des caquistes assez discrets, elle a eu toute la place pour exprimer la colère régionale après la fermeture de l’urgence de Senneterre. Elle l’a fait avec intelligence et sensibilité.

Joël Arseneau

Méritas « Crédibilité »

Photo Simon Clark

Le chef parlementaire du PQ est prêt à sacrifier un peu du côté spectacle de la politique pour gagner en crédibilité. Il résiste à la tentation des exagérations, si tentantes dans l’opposition. Il échappe peut-être la « clip » un jour, mais à long terme, on l’écoute et on le prend au sérieux. Il manœuvre bien pour jouer son rôle au Parlement, sans faire ombrage au vrai chef du parti.

Benoit Charette

Méritas « Authenticité »

Photo Stevens LeBlanc

Ce ministre travaille fort et il a donné au gouvernement de la CAQ un discours environnemental cohérent et pragmatique. Pas l’hymne écolo que les partis d’opposition et la majorité des médias espèrent entendre. Son approche est de loin la plus collée au souhait de la majorité des Québécois. La majorité silencieuse.

Gaétan Barrette

Méritas « Grande classe »

Photo Simon Clark

L’ancien ministre de la Santé n’a pas mérité la façon dont il a été traité en marge de l’exclusion de Marie Montpetit. L’ancien ministre de la Santé est un député compétent qui travaillait fort et efficacement pour le caucus libéral. Il a accepté de faire une conférence conjointe avec sa cheffe pour annoncer qu’il ne solliciterait pas d’autre mandat. L’art de finir les choses dignement, malgré un peu de frustration.

Mathieu Lacombe

Méritas « Influence »

Photo Simon Clark

Le ministre de la Famille a modifié la trajectoire de son gouvernement et infléchi la pensée de son premier ministre. La CAQ a mis la pédale douce sur le développement des maternelles 4 ans et elle s’engage maintenant à compléter le réseau des CPE. Le ministre a aussi revu les règles pour faciliter l’implantation de nouvelles installations.

Véronique Hivon

Méritas « Humanisme »

Capture d'écran, site web du PQ

Violence faite aux femmes, aide médicale à mourir, son intérêt pour les gens et son ton positif font du bien. Merci.