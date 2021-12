[QUIZ] Rétrospective 2021: la politique municipale à Québec en 34 questions

Il a proposé d’aider à dénouer l’impasse dans le dossier du tramway. Mais Régis Labeaume a dit de lui «qu’il ne fait pas partie de l’équation» et «qu’il n’est pas dans le décor».

Les surveillants des patinoires et des glissades

Alors que le gouvernement Legault et l’administration Labeaume se confrontent sur l’avenir du projet de tramway, le vérificateur général de la Ville de Québec révèle que chaque année de retard entraîne des coûts supplémentaires de :

La Ville de Québec change son fusil d’épaule et annonce que le vieux Colisée pourrait être préservé pour abriter certains sports. En quelle année a été inauguré le vénérable édifice?

L’arrimage du tramway et du 3e lien

Le projet de tramway connaît un déblocage majeur le 17 mars 2021. Une entente de principe est survenue entre le gouvernement Legault et le maire Régis Labeaume, après des mois de désaccords. Quel était le noeud du problème?

Le Comité olympique canadien privilégie cette ville en vue d’une possible candidature pour des Jeux d’hiver en 2030, au grand dam d’un groupe de gens d’affaires de Québec.

Le 3e lien Québec-Lévis comprendra deux étages et six voies de circulation, dont deux seront réservées aux bus électriques. La longueur du tunnel devrait être de :

Question #14

À six mois des élections, un sondage annonce une course à trois entre Marie-Josée Savard, Jean-François Gosselin et Bruno Marchand. Mais les indécis occupent encore une grande proportion des électeurs. Laquelle?