Réveillons virtuels

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Voici quatre façons de célébrer le jour de l’An en ligne...

La Veillée de l’Avant-Veille du Club Soda

Photo courtoisie, Guillaume Morin

Pas question de manquer LA soirée Trad de l’année ! Le 30 décembre, on pourra festoyer virtuellement en compagnie des festifs Le Vent du Nord (qui fêtera ses 20 années d’existence en 2022) et É.T.É jouant en direct du Club Soda de Montréal. Dès 20 h 30, 17 radios diffuseront cette soirée de musique traditionnelle menée par Francis Désilets Conteur.

► Détails et accès web : https://clubsoda.ca/

Interconnectés

Photo d'archives, Chantal Poirier

Envie de faire entrer un peu de magie dans votre maison ? Le 30 décembre, l’illusionniste propose son spectacle virtuel Interconnectés : une nouvelle forme de magie en ligne et en direct permettant aux gens qui visionnent d’interagir avec le magicien. Un 75 minutes où tout peut arriver, même chez vous !

► Billets premiums et réguliers. https://luclangevin.com/interconnectes

Le réveillon du 2 Pierrots

Photo courtoisie

Le réveillon du 2 Pierrots, qui devait avoir lieu au théâtre Paradoxe à Montréal, sera présenté en format virtuel. Le 31 décembre, on pourra revivre l’essence de la populaire boîte à chansons Les 2 Pierrots en compagnie du groupe Raffy et de trois chansonniers « vieux de la vieille » (Serge Lachapelle, Dany Pouliot et Gilbert Lauzon). Au programme : rien de moins que cinq heures de musique.

► Dès 20 h. Billets https://2pierrots.com

Virtuellement country Noël

Photo d'archives, Chantal Poirier

Live dans ton salon, c’est une soirée du temps des Fêtes virtuelle en compagnie de Guylaine Tanguay, Annie Blanchard et Brittany Kennell. Le trio propose un concert de Noël unique le 31 décembre, à 19 h.

► Billets et informations : https://livedanstonsalon.com concert/virtuellement-country-noel/