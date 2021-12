Un Noël avec les Stastny pour Nikolaj Ehlers

L’attaquant des Jets de Winnipeg Nikolaj Ehlers ne pouvait retourner dans son Danemark natal pour le congé de Noël et risquait de trouver le temps long, mais heureusement pour lui, il y avait la famille de son coéquipier Paul Stastny en Amérique du Nord.

Les contraintes sanitaires sévères étant toujours en vigueur et l’horaire n’aidant pas non plus, l’ancien porte-couleurs des Mooseheads de Halifax, dans la LHJMQ, n’avait pas l’occasion de retrouver les membres de son clan. Et ceux-ci ne pouvaient pas non plus se diriger au Canada. Cependant, c’est avec joie qu’il accepté l’invitation de la famille de Peter Stastny, le père de Paul. Il a d’ailleurs pu se sentir chez lui, car en plus de discuter avec des gens partageant sa passion du hockey et leur connaissance du Québec, entre autres, il a eu droit à quelques privilèges typiquement danois de la part de ses hôtes slovaques.

«Ce fut excellent. Il m’a invité après le dernier match [avant la pause], car je n’ai pas de famille ici et en raison de notre calendrier, c’était impossible pour moi de retourner à la maison, a expliqué Ehlers au quotidien "Winnipeg Sun" plus tôt cette semaine. Sa famille avait quelques cadeaux pour moi et sa femme [celle de Paul] avait préparé des mets de Noël danois. J’ai joué au soccer et au hockey avec les enfants. Ce fut un beau Noël et à mes yeux, c’est très spécial et significatif.»

Compliqué

Ainsi, Ehlers a pu se délecter des pommes de terre caramélisées et du rôti de porc à la danoise, ce qu’il n’avait pu vivre l’an passé.

«C’était la première fois en six ans que je me retrouvais à la maison pour Noël. J’avais dû me débrouiller et ce n’était pas aussi plaisant. [...] Donc, pouvoir cette fois être entouré de gens que vous avez à cœur est spécial. Voilà toute la signification des Fêtes. Il n’y a pas de mots pour décrire ce que les Stastny ont fait pour moi», a souligné celui affichant au compteur 24 points en 30 parties cette saison.

Inactifs depuis le 19 décembre, les Jets ont bénéficié d’un arrêt prolongé à cause des nombreux reports dans la Ligue nationale et doivent en principe renouer avec l’action dimanche en visitant les Golden Knights de Vegas.