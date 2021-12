LAMARCHE, Jacques



Au centre universitaire de Québec le 17 décembre 2021 à l'âge de 75 ans et 5 mois est décédé M. Jacques Lamarche. Il était le fils de feu Joseph Henri Lamarche et de feu dame Marguerite Tremblay. Un cœur en or a cessé de battre. Jacques fût un homme intègre, généreux de sa personne, qui aimait bien taquiner les ami(e)s de son club de cartes. Épuisé, après avoir combattu de toutes ses forces un géant qu'on appelle CANCER, il a décidé d'arrêter de tourner les pages une à une et de fermer le grand livre de sa vie pour l'éternité. Il a été un battant, un guerrier, il a traversé monts et marées pour enfin finir sa vie avec une petite parcelle de bonheur. Avec tout son courage, il a tiré sur les ficelles de sa vie jusqu'à son dernier souffle. Il nous laisse une belle leçon de vie. C'est le cœur rempli d'une immense tristesse que nous avons dû le laisser partir. Il laisse dans le deuil sa conjointe Lynda Gagnon, ses enfants: Patrick (Diane Bégin), Richard (son coloc Robert), Claude-François (Mélissa Pelletier). Les enfants de sa conjointe: David Durette (Alexandra Carrier) et Joanie Durette (Billy Bernier); ses petits-enfants: Jacob, David et Mathieu. Il laisse également dans le deuil ses sœurs: Louise, Suzanne (feu Pierre) et Diane; ses frères: feu Pierre, Jean (Louise), Daniel et Yves. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s ainsi que les membres de la famille Gagnon. La famille a confié monsieur Lamarche auLa famille tient à remercier toute l'équipe du CLSC Orléans pour leur grand dévouement. En particulier la Dre Mme Marjolaine Tremblay, Mme Mylène Duchaine, Mme Johanne Audet ainsi que la Dre Mme Carole Cyr qui lui a permis de mettre un terme à cette terrible traversée. La mise en terre se fera en toute intimité à une date ultérieure. Pour rendre hommage à monsieur Lamarche , vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com