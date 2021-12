CÔTÉ, Huguette Pelletier



À la Maison Michel Sarrazin, le 13 décembre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Huguette Pelletier, épouse de monsieur Clément Côté, elle était la fille de feu dame Jeannine Brousseau et de monsieur Rosaire Pelletier, elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Chantal (Richard Pageau), sa petite-fille Camille Pageau. Elle laisse également dans le deuil son père Rosaire Pelletier, ses sœurs et son frère : Louise, Denise (Pierre Bouchard), Jocelyne (Pierre Morillon) et Jean-François (Brigitte Nantel). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté : Georges (Lise Marcotte), Marie-Claire, Jocelyne, Jean-Marie (Colombe Roger) et Francine (Roch Morel). Elle laisse aussi dans le deuil sa filleule Geneviève ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines parents et de précieux amis qu'elle aimait tant. La famille a confié madame Côté Pelletier au :La famille recevra les condoléancesLa famille tient à remercier chaleureusement tous les membres du personnel et bénévoles de la maison Michel Sarrazin pour leur humanité, leur bonté et les bons soins prodigués à leur mère et épouse. Un merci au personnel du CRCEO de l'hôpital de l'Hôtel Dieu de Québec pour leur accompagnement des dernières années. Vos dons de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Michel Sarrazin.Pour rendre hommage à madame Côté Pelletier, vous pouvez rendre surwww.dignitéquébec.com