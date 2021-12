SERVANT, Lorenzo



Est décédé paisiblement, entouré de sa famille, le 25 novembre 2021, Lorenzo Servant, à l'âge de 87 ans, au CHSLD Ste-Monique. Il était l'époux de feu Madone Henry et le fils de feu Odilon Servant et de feu Rose-Délima Lévesque. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Lorenzo laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (André De Carufel), Patrice (Stéphanie Carle), Natalie (Louis-André Fortin) et Jean-François (Élaine Martineau); ses cinq petits-enfants: Gabriel, Maxime et Rose, Laetitia et Sandrine, ainsi que ses frères et sœurs. La famille tient à remercier particulièrement Auguste, le frère cadet de Lorenzo, de même que son épouse Louise pour le soutien, l'affection et le réconfort indéfectibles qu'ils lui ont apportés tout au long de sa maladie. La famille tient également à exprimer sa profonde reconnaissance aux membres du personnel du CHSLD Ste-Monique qui l'ont soigné, chacune et chacun, avec un professionnalisme des plus remarquables et une immense bonté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Ste-Monique, 6125, boul. Wilfrid-Hamel, L'Ancienne-Lorette (Québec) G2E 5W2, https://www.chsld-ste-monique.com/fondation-hopital-ste-monique/.