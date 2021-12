2021, une année mitigée

Que pouvions-nous espérer de 2021 ?

Nous savions, il y a un an, que la Covid-19 ne disparaîtrait pas d’un coup et qu’elle nous réserverait bien des surprises, même si nous espérions, avec raison, que la vaccination de la population nous délivrerait de l’emprise absolue de la pandémie. C’est un peu ce qui est arrivé, avec bien des nuances.

Car il suffit, on l’aura compris, d’un nouveau variant pour déstabiliser l’ensemble de notre société.

Il n’en demeure pas moins que l’être humain n’est pas fait pour vivre sous la menace d’un enfermement soudain. Rien ne lui est plus étranger qu’une existence loin du monde, loin de ses amis, coupé de ses désirs, loin de la fête, loin des rencontres qui peuvent changer une vie, lui rajouter une dimension ou simplement l’enthousiasmer.

Covid-19

Nous sommes nombreux, aussi, pour cela, à garder un souvenir ému du jour du déconfinement. N’importe quel bilan de 2021 doit souligner cette journée, en dire l’importance.

Mais n’accordons pas à la Covid-19 le monopole sur 2021, qui fut aussi une année de grands débats sur l’avenir de l’identité québécoise.

La question du français, longtemps refoulée, est revenue à l’avant-scène. Ceux qui ne voulaient pas voir ont été obligés de voir : le français est en train de devenir une langue secondaire et mineure dans la grande région de Montréal.

Disons-le tout simplement : nous devenons étrangers chez nous, et bientôt, il sera trop tard. À l’échelle de l’histoire, il arrive que des peuples disparaissent. Cela pourrait en ce siècle être notre tour.

À travers cela, comment ne pas confesser une vraie déception : le nationalisme de la CAQ, qui n’est pas insignifiant, est terriblement insuffisant. Il n’est pas à la hauteur de la situation et 2021 l’aura confirmé.

La loi 96 n’est pas très sérieuse. Que faire ?

Bien des amis me confessent leur perplexité, mais je ne peux m’empêcher de croire que François Legault, au fond de lui-même, est conscient de la situation. Il sait que notre existence comme peuple est compromise. Il sait qu’il pourrait renverser la tendance.

Étrangement, il ne fait rien d’essentiel.

Ce qui n’est pas sans susciter de la grogne. Une aile nationaliste émerge à la CAQ. Elle juge sévèrement le gouvernement. Elle se demande à quoi sert d’avoir autant de pouvoir si c’est pour rien en faire d’essentiel.

Il ne faudrait pas que la CAQ soit, dans notre histoire, notre dernier rendez-vous manqué avec nous-mêmes, au moment où le Canada anglais se montre plus intolérant que jamais à notre endroit, au point de s’exaspérer de notre simple existence.

Français

Et pourtant, notre peuple mérite de vivre, et de vivre pleinement. J’ai passé les derniers mois, et passerai les prochains mois à l’étranger. De retour à Montréal pour les Fêtes, j’étais heureux comme jamais de nous retrouver, avec nos manières et nos manies, notre culture et notre accent, notre histoire et nos combats.

Nous sommes quelque chose comme un beau peuple. Et je nous souhaite une belle, et courageuse, et combattante, année 2022.