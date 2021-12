MARTINEAU, Rita Fillion



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 27 décembre 2021 à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée madame Rita Fillion, épouse de feu André Martineau. Elle était la fille de feu Mme Alfredina Parent et de feu M. Auguste Fillion. Elle demeurait au Domaine Le Lysterel de Lyster. Madame Rita Fillion Martineau laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Denis Boilard), Roger (Chantal Farmer), Claude (Denise Claveau), Lionel, Conrad (Maryse Perron), Irène (François Plante), Florence (Raynald Trottier), Gaston (Lyne Perreault) et feu Yvon (Isabelle Fournier, François Tousignant); ainsi que ses 21 petits-enfants et ses 4 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Jeanne (feu Benoît Bélanger), feu Alfred (feu Marie-Anne Bédard), feu Arsène (Lucille Pelletier), feu Ovide (feu Madeleine Bédard) et Laurent (Henriette Bédard). Elle était la belle-sœur de feu Lucille (feu Alfred Cayer), feu Marcel, Thérèse (feu Henri Beaudoin), Léo (Béatrice Carrier), Hélène (feu Fernand Roussin, Laurent Blouin) et Henri (Nicole Montreuil). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis(es).La famille tient à remercier tout le personnel médical soignant de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska pour les bons soins prodigués et souhaite adresser des remerciements particuliers aux docteures Willard et Éthier ainsi qu'à tout le personnel du CLSC de l'Érable. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Institut Universitaire Cardiologie Pneumologie Québec), à la Société de recherche sur le cancer ou à la Société Alzheimer Centre-du-Québec. Si vous désirez, vous pouvez laisser vos voeux de sympathie dans la section "témoignages sympathie", qui, par la suite, seront remis à la famille. Nos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvés par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au