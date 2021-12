GAGNON, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 décembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Fernand Gagnon fils de feu dame Mathylda Côté et feu monsieur Gérard Gagnon. Il demeurait à Québec. Ce grand homme a su marquer la vie des gens. Il a semé le bonheur, l'amour et la confiance partout sur son passage. Et maintenant, il a rejoint sa fille adorée Mélanie.Il laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés : Jean-François (Valérie Laplante), Jinny et feu Mélanie; son petit-fils Christopher Gagnon (Élisabeth Daigle); son frère Jean-Marie; ses sœurs : Madeleine, feu Ghyslaine, Florence, Nicole, Gisèle, Micheline et Gertrude; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, sans oublier ses amis de compagnie à qui il manque beaucoup : Rocky, Chanel, Ti-Pit, Ti-Loup, Maya, Charlotte et Picouille. La famille désire remercier le personnel soignant du 4e étage des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (section Québec), 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc), G1S 2P7, tél. : 418-683-1449.