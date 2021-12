GIGUÈRE, Monique Lessard



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 décembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Monique Lessard, épouse de M. Gaétan Giguère. Elle était la fille de feu M. Adrien Lessard et de feu Mme Yvonne Jacques. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au funérariumle mercredi 5 janvier 2022 de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil son époux: Gaétan Giguère, ses enfants: Steeve et Bruno (Julie Berthiaume); ses petits-enfants: Charles, Édouard et Louis Giguère; ses frères et sœurs: Céline (feu Clément Lessard), Normand (Thérèse Boulay), Lina (Pierre-Paul Lizotte), Raymond Chevrier et Maurice Chevrier; ses beaux-frères et belles-sœurs: Léopold (Lise Amyot), Renelle (Émilien Lessard), Gilles (Nicole Pépin), Gemma (Claude Lessard), feu Conrad, Bertrand (Christiane Marcoux) et Henriot (Céline Lessard). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés :Fondation Lien-Partage : https://lienpartage.org/, Paroisse Sainte-Mère-de- Jésus: Fabrique de Sainte-Marie: https://smdj.ca/financement-cva