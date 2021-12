BRETON, Annette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 9 décembre 2021, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée madame Annette Breton, épouse de monsieur Henri-Paul Lefrancois, fille de feu madame Lucina Linteau et de feu monsieur Léopold Breton. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (André Maheux), Pierre (Tetyana Kostelyova), Hélène (Denis Plourde) et Chantale ; ses petits-enfants : Nicolas (Marie-Michelle Poulin), Louis-Carl, Roch, Odile et Gabriel (Ariane Dion-Michaud) ; arrière-petits-enfants : Nathan, Loriane, Marilou, Olivier, Alice, Jade, Léane, Xavier et Ophélie ; ses frères et sœurs : feu Roland (Yvette Ruel), feu Jean-Paul (feu Germaine Drolet), feu Lucille (feu François Ratté), Jacqueline (feu Gaston Thivierge) et feu Pierrette (feu Raymond Marcoux) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Gilberte, Simone, feu Monique, feu Roger, feu Marcel, feu Michel, feu Jacques et feu Jean ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise, des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation Partage Chrétien Saint-Ambroise, adresse : 262, rue Racine, porte 2, Québec, Qc, G2B 1E6, téléphone : 418 847-2433, courriel : partagechretienfondation@yahoo.ca