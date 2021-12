CÔTÉ, Claude



À l'Hôpital Jeffery Hale de Québec, le 18 décembre 2021, à l'âge de 77 ans et 4 mois, est décédé monsieur Claude Côté, fils de feu dame Blandine Couture et de feu monsieur Edgar Côté. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa belle-sœur Berthe Dubé (feu Marcel Côté), son neveu Pierre Côté (Chantale Guillemette) et leur deux fils Mathieu et Félix; son proche-aidant et cousin Daniel Couture (Francine Henry), sa cousine Madeleine Couture (Donald Duchesneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil une bonne amie madame Hélène Miller. Sincères remerciements au personnel de la Résidence le Long-des-Berges, au personnel du 5e étage de l'hôpital St-François d'Assise, ainsi qu'au personnel de l'hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués.L'inhumation des cendres aura lieu au printemps 2022 au cimetière Mont-Marie à Lévis. Il a été confié à la