MARQUIS PICARD, Florence



Au département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 décembre 2021 à l'âge de 90 ans, est décédée madame Florence Marquis Picard, fille de feu Paul Marquis et de feu Philomène Marcoux. Elle était l'épouse de Jacques Picard, fils de feu Roma Picard et de feu Gertrude Bilodeau. Elle demeurait à Lévis.Avec sa grande résilience et générosité, cette maman exemplaire et attachante nous a quittés en laissant toute sa famille dans une peine indescriptible. Elle laisse dans le deuil l'amour de sa vie, ses enfants qu'elle chérissait : Martin (Marjolaine Pellerin), Claude (Andrée-Anne Guay) et Jean-François (Marie-Josée Vézina); ses petits-enfants : Julien (Mariane Germain), Laurence (Dannick Grondin), Marie-Pier Picard et Marie-Victoria Picard; son arrière-petite-fille Adèle, son beau-frère Pierre Picard (Louise DeCoster), ses neveux et nièces ainsi que ses cousins, cousines et amis(es). La famille remercie le personnel de la résidence Mgr Bourget, le Dr Michel Tremblay, le personnel du département du 8ième étage ainsi que du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Toute la famille recevra les condoléances en présence des cendres au, de 9 h à 10 h 45.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.